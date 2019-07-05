النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كادر صحي سعودي ينقذ طفلًا على رحلة "الرياض- رفحاء"

مؤلف من "ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي"

ساهمت ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي (سعوديون) في إنقاذ حياة طفل على متن طائرة الخطوط السعودية أول أمس الأربعاء.

وقالت مصادر لـ"سبق": الملاحون على رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى رفحاء، أعلنوا عن وجود طفل يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتشنجات، وطلبو من المسافرين تقديم المساعدة الطبية له.

وأضافت: فور الإعلان عن الحالة، بدأ ثلاثة من الكادر الصحي ضمن ركاب الطائرة، وهم ممرضة العناية المركزة بمدينة الملك فهد الطبية شيخة هليل الشمري، وطبيب الطوارئ بإدارة الطوارئ والأزمات بمستشفى رفحاء المركزي علي عوض الشمري، والصيدلي الإكلينيكي بمستشفى رفحاء المركزي أحمد حماد الشمري، بمباشرة الحالة.

وأردفت المصادر: قام الكادر الطبي بتقييم الحالة أولًا، وتقديم العلاج اللازم للطفل، ووُضعت له الكمادات الباردة؛ حتى انخفضت حرارته وعادت لمستواها الطبيعي، وتابع الكادر الطبي حالة الطفل لحين هبوط الطائرة في مدرج مطار رفحاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كادر صحي سعودي ينقذ طفلًا على رحلة "الرياض- رفحاء"
سبق

ساهمت ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي (سعوديون) في إنقاذ حياة طفل على متن طائرة الخطوط السعودية أول أمس الأربعاء.

وقالت مصادر لـ"سبق": الملاحون على رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى رفحاء، أعلنوا عن وجود طفل يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتشنجات، وطلبو من المسافرين تقديم المساعدة الطبية له.

وأضافت: فور الإعلان عن الحالة، بدأ ثلاثة من الكادر الصحي ضمن ركاب الطائرة، وهم ممرضة العناية المركزة بمدينة الملك فهد الطبية شيخة هليل الشمري، وطبيب الطوارئ بإدارة الطوارئ والأزمات بمستشفى رفحاء المركزي علي عوض الشمري، والصيدلي الإكلينيكي بمستشفى رفحاء المركزي أحمد حماد الشمري، بمباشرة الحالة.

وأردفت المصادر: قام الكادر الطبي بتقييم الحالة أولًا، وتقديم العلاج اللازم للطفل، ووُضعت له الكمادات الباردة؛ حتى انخفضت حرارته وعادت لمستواها الطبيعي، وتابع الكادر الطبي حالة الطفل لحين هبوط الطائرة في مدرج مطار رفحاء.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
02:30 PM

كادر صحي سعودي ينقذ طفلًا على رحلة "الرياض- رفحاء"

مؤلف من "ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي"

A A A
عويد التومي - رفحاء
3
1,323

ساهمت ممرضة وطبيب طوارئ وصيدلي إكلينيكي (سعوديون) في إنقاذ حياة طفل على متن طائرة الخطوط السعودية أول أمس الأربعاء.

وقالت مصادر لـ"سبق": الملاحون على رحلة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى رفحاء، أعلنوا عن وجود طفل يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتشنجات، وطلبو من المسافرين تقديم المساعدة الطبية له.

وأضافت: فور الإعلان عن الحالة، بدأ ثلاثة من الكادر الصحي ضمن ركاب الطائرة، وهم ممرضة العناية المركزة بمدينة الملك فهد الطبية شيخة هليل الشمري، وطبيب الطوارئ بإدارة الطوارئ والأزمات بمستشفى رفحاء المركزي علي عوض الشمري، والصيدلي الإكلينيكي بمستشفى رفحاء المركزي أحمد حماد الشمري، بمباشرة الحالة.

وأردفت المصادر: قام الكادر الطبي بتقييم الحالة أولًا، وتقديم العلاج اللازم للطفل، ووُضعت له الكمادات الباردة؛ حتى انخفضت حرارته وعادت لمستواها الطبيعي، وتابع الكادر الطبي حالة الطفل لحين هبوط الطائرة في مدرج مطار رفحاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,632
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,467
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,839
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,425

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة