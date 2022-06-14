العثور على نجم سينمائي هندي "مشنوقًا" في منزله

رئيس الوزراء الهندي: صدمت لوفاته

أفادت وسائل إعلام هندية، الأحد، بالعثور على نجم بوليوود السينمائي الهندي، سوشانت سينغ راجبوت، ميتًا في بيته بمدينة مومباي، غربي البلاد.

ونقلت تقارير أولية عن شرطة مومباي القول، إن النجم البالغ من العمر 34 عامًا، عثر عليه مشنوقًا في شقته بضاحية باندرا، حسبما ذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" ووسائل إعلام أخرى.

راجبوت الذي بدأ حياته الفنية كممثل تلفزيوني، ظهر للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور في فيلم "كاي بو شي" المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات".

وحسب "سكاي نيوز عربية"، كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر: "سوشنات سينغ راجبوت.. ممثل شاب رائع.. رحل مبكرًا جدًا.. برع في التلفزيون والسينما، بزوغ نجمه في عالم الترفيه ألهم الكثيرين وخلف وراءه الكثير من الأعمال التي لا تنسى، صدمت لوفاته، قلبي مع أسرته ومعجبيه".

وقال نجم بوليوود أكشاي كومار في حسابه عبر تويتر: "بصدق، أصابتني هذه الأنباء بصدمة قوية".

أما النجم نواز الدين صديقي فكتب قائلاً: "لا أصدق هذا بالمرة.. إنها صدمة.. ممثل جميل وصديق طيب.. إنه (نبأ) يمزق القلب".

ولعب راجبوت دور قائد فريق الكريكيت الهندي السابق ماهيندرا سينغ دوني في "إم إس دوني: القصة التي لم ترو"، وقدم أعمالًا أخرى منها "كيدارناث" و"سونتشيريا" (الطائر الذهبي) و"رابتا" (رابطة).

وقد ظهر راجبوت في فيلم "درايف" الذي أنتجته شركة نتفليكس التلفزيونية.

وتكافح مومباي، العاصمة المالية والتجارية للهند وموطن مدينة السينما الهندية "بوليوود"، جائحة كورونا التي أوقفت النشاط الترفيهي في البلاد بشكل كامل.