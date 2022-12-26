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أمانة الطائف تخصص 300 معدة وآلية للتعامل مع الأمطار

من خلال خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة السيول

عززت أمانة الطائف أعمال التهيئة والاستعداد لموسم الأمطار، من خلال خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار في أنحاء المدينة والمراكز والقرى التابعة.

كما عملت على صيانة البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.

وشملت صيانة شبكات التصريف بالطرق والأنفاق، وتنظيف قنوات مجاري السيول بشكلٍ عام؛ لضمان كفاءة التصريف فيها، وتم مؤخرًا تنظيف الأودية من الشوائب.

وخصصت الأمانة 300 معدة وآلية للتعامل مع الحالات المطرية، وهناك أكثر من 1200 عامل سيتم توزيعهم في الميدان، علاوة على الإشراف المباشر من قبل أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ولجنة الأمطار والسيول.

وقد تضمنت خطة الطوارئ بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، بالإضافة إلى آلية التعامل والتنسيق المباشر مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينجم عنها من أضرار.

ويستقبل مركز طوارئ الأمانة الموحد 940 البلاغات على مدار الساعة، كما سيتم رصد المستجدات والمتغيرات أولًا بأول، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة وتحقيق السلامة للأهالي، بإذن الله.

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أمانة الطائف تخصص 300 معدة وآلية للتعامل مع الأمطار
سبق

عززت أمانة الطائف أعمال التهيئة والاستعداد لموسم الأمطار، من خلال خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار في أنحاء المدينة والمراكز والقرى التابعة.

كما عملت على صيانة البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.

وشملت صيانة شبكات التصريف بالطرق والأنفاق، وتنظيف قنوات مجاري السيول بشكلٍ عام؛ لضمان كفاءة التصريف فيها، وتم مؤخرًا تنظيف الأودية من الشوائب.

وخصصت الأمانة 300 معدة وآلية للتعامل مع الحالات المطرية، وهناك أكثر من 1200 عامل سيتم توزيعهم في الميدان، علاوة على الإشراف المباشر من قبل أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ولجنة الأمطار والسيول.

وقد تضمنت خطة الطوارئ بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، بالإضافة إلى آلية التعامل والتنسيق المباشر مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينجم عنها من أضرار.

ويستقبل مركز طوارئ الأمانة الموحد 940 البلاغات على مدار الساعة، كما سيتم رصد المستجدات والمتغيرات أولًا بأول، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة وتحقيق السلامة للأهالي، بإذن الله.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
06:35 PM

أمانة الطائف تخصص 300 معدة وآلية للتعامل مع الأمطار

من خلال خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عززت أمانة الطائف أعمال التهيئة والاستعداد لموسم الأمطار، من خلال خطة الطوارئ المعتمدة لمواجهة السيول وتجمّعات مياه الأمطار في أنحاء المدينة والمراكز والقرى التابعة.

كما عملت على صيانة البنية التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول.

وشملت صيانة شبكات التصريف بالطرق والأنفاق، وتنظيف قنوات مجاري السيول بشكلٍ عام؛ لضمان كفاءة التصريف فيها، وتم مؤخرًا تنظيف الأودية من الشوائب.

وخصصت الأمانة 300 معدة وآلية للتعامل مع الحالات المطرية، وهناك أكثر من 1200 عامل سيتم توزيعهم في الميدان، علاوة على الإشراف المباشر من قبل أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ولجنة الأمطار والسيول.

وقد تضمنت خطة الطوارئ بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار والسيول بالمواقع غير المخدومة بشبكات التصريف، بالإضافة إلى آلية التعامل والتنسيق المباشر مع الجهات والأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول وما ينجم عنها من أضرار.

ويستقبل مركز طوارئ الأمانة الموحد 940 البلاغات على مدار الساعة، كما سيتم رصد المستجدات والمتغيرات أولًا بأول، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالة وتحقيق السلامة للأهالي، بإذن الله.

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