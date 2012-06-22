النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة

يهدف لرفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها التثقيفي بالمجتمع

حَظِيَ اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد على منصة تويتر، بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة، والذي دشنه المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها في المجتمع.

وعبّر المشاركون عن أهمية هذه الخطوة التفاعلية خاصة بدول مجلس التعاون كون فئة عالية من الشباب والمهتمين بالطقس والمناخ يحرصون على التواجد الدائم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور المزروعي، بأهمية الخطوة التفاعلية مع الجمهور للتعرف على الطقس والتعريف بأهمية الأرصاد؛ مؤكدًا دور المركز الوطني للأرصاد في المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور نظام الأرصاد الجديد.

من جهته أعرب سعيد الصارمي من أمانة مجلس التعاون الخليجي، عن شكره للمركز الوطني للأرصاد على هذه الخطوة المميزة التي تعطي مساحة تعبير هامة وتوعية بعمل الأرصاد ودوره في حياة المجتمعات الخليجية؛ متمنيًا الاستمرار في مثل هذه البرامج التي تعزز الشراكة المجتمعية في مجال الطقس والمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الشهري كان بعنوان "تباين درجات الحرارة" واستمر لمدة ساعتين ونصف، تبادل فيها المتابعون النقاش والمعلومات المعنية بالرصد ومعلومات الطقس، وسوف يستمر المركز في عقد اللقاء الشهري التفاعلي له، مع اختيار عنوان اللقاءات الشهرية المقبلة من المتابعين والمهتمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة
سبق

حَظِيَ اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد على منصة تويتر، بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة، والذي دشنه المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها في المجتمع.

وعبّر المشاركون عن أهمية هذه الخطوة التفاعلية خاصة بدول مجلس التعاون كون فئة عالية من الشباب والمهتمين بالطقس والمناخ يحرصون على التواجد الدائم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور المزروعي، بأهمية الخطوة التفاعلية مع الجمهور للتعرف على الطقس والتعريف بأهمية الأرصاد؛ مؤكدًا دور المركز الوطني للأرصاد في المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور نظام الأرصاد الجديد.

من جهته أعرب سعيد الصارمي من أمانة مجلس التعاون الخليجي، عن شكره للمركز الوطني للأرصاد على هذه الخطوة المميزة التي تعطي مساحة تعبير هامة وتوعية بعمل الأرصاد ودوره في حياة المجتمعات الخليجية؛ متمنيًا الاستمرار في مثل هذه البرامج التي تعزز الشراكة المجتمعية في مجال الطقس والمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الشهري كان بعنوان "تباين درجات الحرارة" واستمر لمدة ساعتين ونصف، تبادل فيها المتابعون النقاش والمعلومات المعنية بالرصد ومعلومات الطقس، وسوف يستمر المركز في عقد اللقاء الشهري التفاعلي له، مع اختيار عنوان اللقاءات الشهرية المقبلة من المتابعين والمهتمين.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
01:09 PM

اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد يحظى بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة

يهدف لرفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها التثقيفي بالمجتمع

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
418

حَظِيَ اللقاء الشهري التفاعلي الأول للأرصاد على منصة تويتر، بإشادة المهتمين والمختصين بالمملكة، والذي دشنه المركز الوطني للأرصاد؛ بهدف رفع مستوى الوعي بأهميتها ودورها في المجتمع.

وعبّر المشاركون عن أهمية هذه الخطوة التفاعلية خاصة بدول مجلس التعاون كون فئة عالية من الشباب والمهتمين بالطقس والمناخ يحرصون على التواجد الدائم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور منصور المزروعي، بأهمية الخطوة التفاعلية مع الجمهور للتعرف على الطقس والتعريف بأهمية الأرصاد؛ مؤكدًا دور المركز الوطني للأرصاد في المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور نظام الأرصاد الجديد.

من جهته أعرب سعيد الصارمي من أمانة مجلس التعاون الخليجي، عن شكره للمركز الوطني للأرصاد على هذه الخطوة المميزة التي تعطي مساحة تعبير هامة وتوعية بعمل الأرصاد ودوره في حياة المجتمعات الخليجية؛ متمنيًا الاستمرار في مثل هذه البرامج التي تعزز الشراكة المجتمعية في مجال الطقس والمناخ.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الشهري كان بعنوان "تباين درجات الحرارة" واستمر لمدة ساعتين ونصف، تبادل فيها المتابعون النقاش والمعلومات المعنية بالرصد ومعلومات الطقس، وسوف يستمر المركز في عقد اللقاء الشهري التفاعلي له، مع اختيار عنوان اللقاءات الشهرية المقبلة من المتابعين والمهتمين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,362
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,944

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة