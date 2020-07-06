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"اليوبي" يطلق العيادات الافتراضية بمركز الخدمات الطبية بجامعة المؤسس

للتسهيل على منسوبي الجامعة لمراجعة المركز عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية

أطلق رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي وبحضور وكيل الجامعة المكلف وقيادي مركز الخدمات الطبية الجامعي، العيادات الافتراضية بالمركز اليوم الاثنين، كخدمة إضافية بهدف التسهيل لمنسوبي الجامعة لمراجعة المركز عن بعد وكإجراء احترازي من قبل الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19).

وأكد مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور أمين بن محمد علي كيماوي أن العيادات الافتراضية هي عيادة فعلية يتم فيها التواصل (سمعي – بصري) بين الطبيب بمركز الخدمات الطبية الجامعي ومنسوبي الجامعة عن بعد بهدف الاستشارة الطبية والتي تخدم من نواحي عدة منها (متابعة الأمراض المزمنة المستقرة – إعطاء بدائل لأدوية غير متوفرة حالياً – مناقشة التحاليل المخبرية أو الأشعة التشخيصية – استشارات طبية عامة والتي لا تحتاج حضور المريض للمركز).

وأضاف كيماوي أنه كمرحلة أولى سيتم البدء في عيادات طب الأسرة وعيادة الطب والعلاج النفسي من خلال أطباء استشاريين وأخصائيين وسوف يتم إضافة تخصصات أخرى مستقبلاً.

وهذه هي الخطوات اللازمة لحجز موعد في العيادات الافتراضية:

1- الدخول عبر بوابة صحتك من خلال الرابط Sihatak.kau.edu.sa

2- حجز موعد جديد في العيادات الافتراضية واختيار الطبيب وتحديد الوقت والتاريخ.

3- تحميل برنامج Google Duo.

4- سيقوم منسق العيادة الافتراضية بالاتصال على المراجع للتأكد من بيانات المراجع وتأكيد موعد الحجز.

5- سيقوم الطبيب بالاتصال على المريض في الموعد المحدد للعيادة من خلال برنامج Google Duo

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اليوبي" يطلق العيادات الافتراضية بمركز الخدمات الطبية بجامعة المؤسس
سبق

أطلق رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي وبحضور وكيل الجامعة المكلف وقيادي مركز الخدمات الطبية الجامعي، العيادات الافتراضية بالمركز اليوم الاثنين، كخدمة إضافية بهدف التسهيل لمنسوبي الجامعة لمراجعة المركز عن بعد وكإجراء احترازي من قبل الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19).

وأكد مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور أمين بن محمد علي كيماوي أن العيادات الافتراضية هي عيادة فعلية يتم فيها التواصل (سمعي – بصري) بين الطبيب بمركز الخدمات الطبية الجامعي ومنسوبي الجامعة عن بعد بهدف الاستشارة الطبية والتي تخدم من نواحي عدة منها (متابعة الأمراض المزمنة المستقرة – إعطاء بدائل لأدوية غير متوفرة حالياً – مناقشة التحاليل المخبرية أو الأشعة التشخيصية – استشارات طبية عامة والتي لا تحتاج حضور المريض للمركز).

وأضاف كيماوي أنه كمرحلة أولى سيتم البدء في عيادات طب الأسرة وعيادة الطب والعلاج النفسي من خلال أطباء استشاريين وأخصائيين وسوف يتم إضافة تخصصات أخرى مستقبلاً.

وهذه هي الخطوات اللازمة لحجز موعد في العيادات الافتراضية:

1- الدخول عبر بوابة صحتك من خلال الرابط Sihatak.kau.edu.sa

2- حجز موعد جديد في العيادات الافتراضية واختيار الطبيب وتحديد الوقت والتاريخ.

3- تحميل برنامج Google Duo.

4- سيقوم منسق العيادة الافتراضية بالاتصال على المراجع للتأكد من بيانات المراجع وتأكيد موعد الحجز.

5- سيقوم الطبيب بالاتصال على المريض في الموعد المحدد للعيادة من خلال برنامج Google Duo

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
02:40 PM

"اليوبي" يطلق العيادات الافتراضية بمركز الخدمات الطبية بجامعة المؤسس

للتسهيل على منسوبي الجامعة لمراجعة المركز عن بعد ضمن الإجراءات الاحترازية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أطلق رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي وبحضور وكيل الجامعة المكلف وقيادي مركز الخدمات الطبية الجامعي، العيادات الافتراضية بالمركز اليوم الاثنين، كخدمة إضافية بهدف التسهيل لمنسوبي الجامعة لمراجعة المركز عن بعد وكإجراء احترازي من قبل الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19).

وأكد مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور أمين بن محمد علي كيماوي أن العيادات الافتراضية هي عيادة فعلية يتم فيها التواصل (سمعي – بصري) بين الطبيب بمركز الخدمات الطبية الجامعي ومنسوبي الجامعة عن بعد بهدف الاستشارة الطبية والتي تخدم من نواحي عدة منها (متابعة الأمراض المزمنة المستقرة – إعطاء بدائل لأدوية غير متوفرة حالياً – مناقشة التحاليل المخبرية أو الأشعة التشخيصية – استشارات طبية عامة والتي لا تحتاج حضور المريض للمركز).

وأضاف كيماوي أنه كمرحلة أولى سيتم البدء في عيادات طب الأسرة وعيادة الطب والعلاج النفسي من خلال أطباء استشاريين وأخصائيين وسوف يتم إضافة تخصصات أخرى مستقبلاً.

وهذه هي الخطوات اللازمة لحجز موعد في العيادات الافتراضية:

1- الدخول عبر بوابة صحتك من خلال الرابط Sihatak.kau.edu.sa

2- حجز موعد جديد في العيادات الافتراضية واختيار الطبيب وتحديد الوقت والتاريخ.

3- تحميل برنامج Google Duo.

4- سيقوم منسق العيادة الافتراضية بالاتصال على المراجع للتأكد من بيانات المراجع وتأكيد موعد الحجز.

5- سيقوم الطبيب بالاتصال على المريض في الموعد المحدد للعيادة من خلال برنامج Google Duo

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