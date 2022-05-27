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برلماني ألباني: السعودية تمد يد الخير للعالم.. ولا تبتغى جزاء ولا شكورًا.. ودورها فاعل ومؤثر

نوه بمشاريع "الإسلامية" في رمضان: لامست الحاجة وخلقت أجواء روحانية

ثمَّن عضو البرلمان في جمهورية ألبانيا لورنس إسباهو دور المملكة العربية السعودية الإنساني في ألبانيا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم، إلى جانب إنشاء وترميم المساجد، وتقديم المعونات لمواطني ألبانيا.

جاء ذلك في تصريح له بعد حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برامجها المتعددة لعدد من دول العالم الإسلامي، ومن بينها دولة ألبانيا، مؤكدًا أن السعودية تمد يد الخير، ولا تريد جزاءً ولا شكورًا، إنما تبتغي وجه الله وما يجمع صف المسلمين ويوحِّد كلمتهم.

وقال "لورنس": أود أن أشكر المملكة العربية السعودية على ما تقوم به كافة منذ سنوات عدة في ألبانيا، خاصة هذا العام؛ وذلك لتقديمها مساعدات عدة للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتنفيذ أعمال ومشاريع خيرية متعددة من خلال إيصال رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف والغلو، ونشر الدين الوسطي والمعتدل الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها إرسال الدعاة، دعاة الخير ودعاة الإسلام والسلام.

ونوه بدعم السعودية لأبناء ألبانيا في برنامج المنح الدراسية التي تقدمها للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى التي تخرّج منها عدد من أبناء دولة ألبانيا، وبعضهم لا يزالون طلابًا فيها، ثم تقوم بتوظيفهم ليعلِّموا الناس هناك معاني الدين الحنيف، ويرشدونهم للتعايش والوسطية.

وعن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بألبانيا أشاد عضو البرلمان لورنس إسباهو بدور الوزارة ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال إقامة الإفطار الجماعي الذي له انطباع خاص في نفوس المسلمين، ولامس حاجتهم، وأسهم في إيجاد أجواء إيمانية وروحانية لتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل.. مبينًا أن للصائمين دعوة لا ترد، وسائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

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برلماني ألباني: السعودية تمد يد الخير للعالم.. ولا تبتغى جزاء ولا شكورًا.. ودورها فاعل ومؤثر
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ثمَّن عضو البرلمان في جمهورية ألبانيا لورنس إسباهو دور المملكة العربية السعودية الإنساني في ألبانيا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم، إلى جانب إنشاء وترميم المساجد، وتقديم المعونات لمواطني ألبانيا.

جاء ذلك في تصريح له بعد حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برامجها المتعددة لعدد من دول العالم الإسلامي، ومن بينها دولة ألبانيا، مؤكدًا أن السعودية تمد يد الخير، ولا تريد جزاءً ولا شكورًا، إنما تبتغي وجه الله وما يجمع صف المسلمين ويوحِّد كلمتهم.

وقال "لورنس": أود أن أشكر المملكة العربية السعودية على ما تقوم به كافة منذ سنوات عدة في ألبانيا، خاصة هذا العام؛ وذلك لتقديمها مساعدات عدة للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتنفيذ أعمال ومشاريع خيرية متعددة من خلال إيصال رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف والغلو، ونشر الدين الوسطي والمعتدل الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها إرسال الدعاة، دعاة الخير ودعاة الإسلام والسلام.

ونوه بدعم السعودية لأبناء ألبانيا في برنامج المنح الدراسية التي تقدمها للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى التي تخرّج منها عدد من أبناء دولة ألبانيا، وبعضهم لا يزالون طلابًا فيها، ثم تقوم بتوظيفهم ليعلِّموا الناس هناك معاني الدين الحنيف، ويرشدونهم للتعايش والوسطية.

وعن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بألبانيا أشاد عضو البرلمان لورنس إسباهو بدور الوزارة ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال إقامة الإفطار الجماعي الذي له انطباع خاص في نفوس المسلمين، ولامس حاجتهم، وأسهم في إيجاد أجواء إيمانية وروحانية لتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل.. مبينًا أن للصائمين دعوة لا ترد، وسائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
10:58 PM

برلماني ألباني: السعودية تمد يد الخير للعالم.. ولا تبتغى جزاء ولا شكورًا.. ودورها فاعل ومؤثر

نوه بمشاريع "الإسلامية" في رمضان: لامست الحاجة وخلقت أجواء روحانية

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عبدالله العنزي - الرياض
3
638

ثمَّن عضو البرلمان في جمهورية ألبانيا لورنس إسباهو دور المملكة العربية السعودية الإنساني في ألبانيا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - لخدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضاياهم، إلى جانب إنشاء وترميم المساجد، وتقديم المعونات لمواطني ألبانيا.

جاء ذلك في تصريح له بعد حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضمن برامجها المتعددة لعدد من دول العالم الإسلامي، ومن بينها دولة ألبانيا، مؤكدًا أن السعودية تمد يد الخير، ولا تريد جزاءً ولا شكورًا، إنما تبتغي وجه الله وما يجمع صف المسلمين ويوحِّد كلمتهم.

وقال "لورنس": أود أن أشكر المملكة العربية السعودية على ما تقوم به كافة منذ سنوات عدة في ألبانيا، خاصة هذا العام؛ وذلك لتقديمها مساعدات عدة للأسر الفقيرة والمحتاجة، وتنفيذ أعمال ومشاريع خيرية متعددة من خلال إيصال رسالة الإسلام البعيدة عن التطرف والغلو، ونشر الدين الوسطي والمعتدل الذي جاء به محمد -صلى الله عليه وسلم-، ومنها إرسال الدعاة، دعاة الخير ودعاة الإسلام والسلام.

ونوه بدعم السعودية لأبناء ألبانيا في برنامج المنح الدراسية التي تقدمها للدراسة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى التي تخرّج منها عدد من أبناء دولة ألبانيا، وبعضهم لا يزالون طلابًا فيها، ثم تقوم بتوظيفهم ليعلِّموا الناس هناك معاني الدين الحنيف، ويرشدونهم للتعايش والوسطية.

وعن مشاريع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بألبانيا أشاد عضو البرلمان لورنس إسباهو بدور الوزارة ممثلة بوزيرها الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من خلال إقامة الإفطار الجماعي الذي له انطباع خاص في نفوس المسلمين، ولامس حاجتهم، وأسهم في إيجاد أجواء إيمانية وروحانية لتبادل التهاني بهذا الشهر الفضيل.. مبينًا أن للصائمين دعوة لا ترد، وسائلاً الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا.

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