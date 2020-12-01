هاتف HUAWEI Mate 40 Pro متوفر حاليًا للطلب المسبق في السعودية

بسعر 4,099 ريالًا مع هدايا قيمة تشمل مزايا أعضاء VIP

أصبح هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفرًا الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية، بسعر 4,099 ريالًا مع هدايا قيمة تشمل مزايا أعضاء VIP وبنك طاقة 40W SuperCharge وحامل شاحن لاسلكي 40W.

ويُمكن الطلب من متجر "هواوي" الرسمي في الرياض بارك ومتجر "هواوي" الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

يتميز هاتف HUAWEI Mate40 Pro بنظام كاميرا Ultra Vision Cine، ويتكون هذا الإعداد من كاميرا بعدسة سينمائية عريضة جداً بدقة 20 ميجابكسل وكاميرا رئيسية بعدسة عريضة جداً بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا Periscope Telephoto ومستشعر ليزر في الخلف.

وفي الوقت نفسه، يأتي هاتف HUAWEI Mate40 Pro مزودًا بكاميرا سيلفي فائقة الوضوح Ultra Vision Selfie مع كاميرا استشعار العمق ثلاثية الأبعاد.

هاتف HUAWEI Mate 40 Pro يضعك على كرسي المخرج مع دقة عالية الوضوح في الوقت الحقيقي (real-time HDR) بالإضافة إلى لقطات ثابتة ولقطات التتبع.

يستخدم هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مزود خدمة إنترنت قوي رباعي النواة لموازنة التعرض والحفاظ على نتائج عالية الجودة باستمرار، حتى في المواقف ذات النطاق الديناميكي العالي. بعبارات بسيطة، هذا يعني أن تقنية XD Fusion HDR ممكّنة افتراضيًا، مما يتيح لك التسجيل بدقة عالية الوضوح HDR للحصول على نتائج فيديو مذهلة. لا تقلق بشأن التقاط مقاطع فيديو في الداخل مع تسليط ضوء الشمس من خلال النوافذ أو من خلال مركز تسوق مشرق، لأن هاتف HUAWEI Mate 40 Pro يمكنه تقديم نتائج ممتازة بتفاصيل رائعة وألوان دقيقة.

لقطات ثابتة لمقاطع فيديو ثابتة

هل تحاول الحصول على لقطة أثناء التحرك؟ ربما شيء مثل الركض في الصباح أو حتى ركوب الدراجة أسفل التل، اللحظات التي يكون الاستقرار مهماً. هذا هو المكان الذي تأتي فيه تقنية AI Image Stabilization المدمج في هاتف HUAWEI Mate 40 Pro مع دعمها للتصوير الثابت وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تضمن تقليل اللقطات المهتزة تمامًا.

لقطة تتبع لإبقاء نظرك على الموضوع

عند الحديث عن الخوارزميات، يستفيد هاتف HUAWEI Mate 40 Pro من إصلاح الخوارزميات المتقدمة الخاصة به على موضوع ما باستخدام ميزة Tracking Shot. أصبح هذا ممكنًا باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يحدد الموضوع في الإطار ويحافظ على التركيز عليه عبر إطارات مختلفة، مما يضمن أنه سيكون دائمًا في المقدمة والوسط.

وضعStory Creator لتلك اللمسة النهائي

ليس من السهل القيام بتعديل المقاطع بعد يتم تسجيلها، خاصةً إذا لم يكن لديك الفهم التقني وراء ذلك. ومع ذلك، مع هاتف HUAWEI Mate 40 Pro، يمكنك استخدام وضع Story Creator. بهذه الطريقة تحصل على ستة قوالب مختلفة للتصوير بها، تقدم كل واحدة منها مجموعة مخصصة من اللقطات لمساعدتك في التقاط مقاطع الفيديو الخاصة بك بتلك اللمسة السينمائية. كل ما عليك فعله هو اختيار القالب المناسب لمشهدك ثم مشاهدة هاتف HUAWEI Mate 40 Pro يقوم تلقائيًا بتحديد مجموعة متنوعة من لقطات الكاميرا لإضافة لمسة إضافية إلى قصصك المقطعية. بعد ذلك، يمكنك أيضًا إضافة تأثيرات وموسيقى خلفية وفلاتر وعلامات مائية بسهولة.

فيديو مزدوج العرض لمزيد من الإبداع

مع هاتف HUAWEI Mate 40 Pro، يمكنك أيضًا استخدام الكاميرا ذات العدسة العريضة جداَ وكاميرا السيلفي ذات الرؤية فائقة الوضوح في آنٍ واحد لالتقاط فيديو بزاوية عريضة وعالية الدقة. بهذه الطريقة يمكنك التقاط مقطع فيديو لنفسك في الإطار مع موضوعك، وهو مثالي لمقاطع الفيديو التفاعلية أو التوثيق من زوايا متعددة.

كاميرا سيلفي فائقة الوضوح لجميع احتياجاتك في مدونات الفيديو

في عالم اليوم من منشئي المحتوى الرقمي ومدوني الفيديو، أصبحت الحاجة إلى إعداد قوي للكاميرا الأمامية عاملاً حاسماً أثناء اختيار الهاتف الذكي. يلبي هاتف HUAWEI Mate 40 Pro احتياجات هؤلاء المستخدمين من خلال إعداد كاميرا Ultra Vision Selfie التي تسمح بالتسجيل بزاوية واسعة جداً، وكذلك تسجيل مقاطع بالحركة البطيئة جداً بمعدل 240 إطارًا في الثانية. أفضل جزء؟ أنه يدعم التقاط فيديو بدقة 4K عالي الجودة بتفاصيل رائعة.

الصوت لا يقل أهمية

كما يعلم جميع عشاق الفيديو، فإن الصوت لا يقل أهمية عن جودة الفيديو، ولهذا السبب اتخذ هاتف HUAWEI Mate 40 Pro خطوات لضمان عدم ترك أي أصوات أثناء التسجيل. هذا هو السبب في أن إعداد الكاميرا الأمامية يأتي مع التركيز الصوتي Audio Focus، وهو حل لالتقاط الصوت الاتجاهي طورته هواوي والذي يقلل التداخل الناتج عن الضوضاء من البيئة المحيطة ويلتقط صوت المستخدم بوضوح محسن من خلال التمييز الفعال بين الصوت البشري والضوضاء المحيطة. وفي الوقت نفسه، يمكن لميزة تكبير الصوت AudioZoom في نظام الكاميرا الخلفية تتبع مصدر الصوت في الوقت الفعلي، وتضخيمه أثناء التكبير.

التصوير الرائع ميزة إضافية!

لا تسمح كاميرات هاتف HUAWEI Mate 40 Pro بأجهزة الاستشعار الكبيرة بتصوير فيديو مذهل فحسب، بل إنها تمهد الطريق أيضًا لبعض التصوير الفوتوغرافي الرائع. وهذا يعني أنك تحصل على لقطات أفضل وأكثر سطوعًا حتى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة والتقنيات المتقدمة لضمان ميزات ضبط تلقائي للصورة أسرع وأكثر حدة في السيناريوهات ذات النطاق الديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الكاميرا السينمائية بعدسة عريضة جداً مع خوارزميات تصحيح التشوه لتحسين الصور بشكل أكبر عن طريق تقليل التشوه الذي يأتي مع اللقطات الواسعة جداً. وهذا يجعلها مثالية للقطات الجماعية وكذلك تصوير المناظر الطبيعية، كل ذلك بنقرة زر واحدة. وفي الوقت نفسه، تدعم كاميرا Periscope Telephoto التقريب الهجين حتى 10X وتقريب رقمي حتى 50X.

من ناحية أخرى، تستخدم الكاميرات الأمامية عدسة بزاوية عريضة جداً وقدرة تحليل عالية لتقديم صور سيلفي بدقة عالية بتفاصيل حادة، مثل نسيج الجلد وخيوط الشعر ورموش العين. يمكن للكاميرا أيضًا اكتشاف ما إذا كان هناك المزيد من الأشخاص في الإطار ويمكنها ضبط مجال الرؤية حسب الحاجة.

باختصار، يعد هاتف HUAWEI Mate 40 Pro هاتفًا ذكيًا ممتازًا عندما يتعلق الأمر بالتصوير بالفيديو، حيث يتم ضبط كل ميزة بدقة لمنحك أفضل تجربة أثناء التسجيل. ولكنه أكثر من ذلك بكثير، مع مجموعة شرائح Kirin 9000 5G، أول شريحة مقاس 5 نانومتر في العالم، لأداء جيل خامس 5G استثنائي وتصميم فريد يمكن أن يذهل أي شخص في لمحة. كما يأتي مثبتًا مسبقًا مع متجر HUAWEI AppGallery، منصة التطبيقات الرسمية من هواوي وأداة البحث Petal Search التي تكملها كبوابة لمليون تطبيق إضافي.

السعر والتوافر

أصبح هاتف HUAWEI Mate40 Pro متوفرًا الآن للطلب المسبق بسعر 4,099 ريالًا مع هدايا قيمة تشمل مزايا أعضاء VIP وبنك طاقة 40W SuperCharge وحامل شاحن لاسلكي 40W. يمكنك الطلب من متجر "هواوي" الرسمي في الرياض بارك ومتجر "هواوي" الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدين في المملكة العربية السعودية.