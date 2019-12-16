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ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جنوب غربي فرنسا إلى 3 أشخاص وإصابة خمسة

إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات على مقربة من الحدود مع إسبانيا

ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر العاصفة التي ضربت جنوب غرب فرنسا منذ الجمعة إلى ثلاثة قتلى.

وأجّلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.

وكانت الأحوال الجوية قد تسببت وفق حصيلة أولية بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين من جراء سقوط الأشجار والانزلاقات الوحلية.

فرنسا جنوب غرب فرنسا العاصفة سقوط الأشجار الانزلاقات الوحلية

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ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جنوب غربي فرنسا إلى 3 أشخاص وإصابة خمسة
سبق

ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر العاصفة التي ضربت جنوب غرب فرنسا منذ الجمعة إلى ثلاثة قتلى.

وأجّلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.

وكانت الأحوال الجوية قد تسببت وفق حصيلة أولية بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين من جراء سقوط الأشجار والانزلاقات الوحلية.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:53 AM

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جنوب غربي فرنسا إلى 3 أشخاص وإصابة خمسة

إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات على مقربة من الحدود مع إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الأشخاص الذين لقوا مصرعهم إثر العاصفة التي ضربت جنوب غرب فرنسا منذ الجمعة إلى ثلاثة قتلى.

وأجّلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات كإجراء احترازي.

وكانت الأحوال الجوية قد تسببت وفق حصيلة أولية بمصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين من جراء سقوط الأشجار والانزلاقات الوحلية.

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