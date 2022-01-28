النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

"أمانة مكة": الكيابل وعدادات الكهرباء واعتراض أصحاب المحال وراء تعثُّر "جسر المشاة 64"

أكدت: سيتم استئناف العمل بالمشروع في القريب العاجل

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أسباب عدم تنفيذ مشروع جسر مشاة "شارع 64" على مدى السنوات الأربع الماضية تعود إلى أسباب فنية، تتمثل في وجود كيابل وعدادات للكهرباء، اعترضت موقع المشروع، إلى جانب اعتراض بعض أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر.

جاء ذلك في رد على خبر نشرته "سبق" اليوم بعنوان (جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر.. والدهس مستمر"، تساءل فيه عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ جسر مشاة "شارع 64" على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سبق أن سلمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو أربع سنوات بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ فيما لم يرَ النور بعد.

وتفصيلاً، قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه "إشارة إلى ما نُشر في صحيفة سبق الإلكترونية اليوم الاثنين بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٠هـ تحت عنوان (جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر.. والدهس مستمر) نفيدكم بأنه تم إيقاف العمل بالمشروع لأسباب فنية، تتمثل بوجود كيابل وعدادات للكهرباء، اعترضت موقع المشروع. وقد تم التنسيق في ترحيلها مع شركة الكهرباء، واستغرقت وقتًا طويلاً".

وأضافت: "كما نفيدكم بأنه من أسباب تأخر تنفيذ المشروع معارضة بعض أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر؛ وذلك لوجود قواعد الجسر بالقرب منها؛ ما أدى إلى اعتراض أصحاب المحال التجارية. وقد قامت الأمانة بإيجاد الحلول لمعالجة المعارضة".

وختمت الأمانة بقولها: "نشعركم بأنه يتم حاليًا استئناف العمل بالمشروع، وجارٍ التجهيز لمباشرة التنفيذ قريبًا إن شاء الله".


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة": الكيابل وعدادات الكهرباء واعتراض أصحاب المحال وراء تعثُّر "جسر المشاة 64"
سبق

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أسباب عدم تنفيذ مشروع جسر مشاة "شارع 64" على مدى السنوات الأربع الماضية تعود إلى أسباب فنية، تتمثل في وجود كيابل وعدادات للكهرباء، اعترضت موقع المشروع، إلى جانب اعتراض بعض أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر.

جاء ذلك في رد على خبر نشرته "سبق" اليوم بعنوان (جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر.. والدهس مستمر"، تساءل فيه عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ جسر مشاة "شارع 64" على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سبق أن سلمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو أربع سنوات بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ فيما لم يرَ النور بعد.

وتفصيلاً، قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه "إشارة إلى ما نُشر في صحيفة سبق الإلكترونية اليوم الاثنين بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٠هـ تحت عنوان (جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر.. والدهس مستمر) نفيدكم بأنه تم إيقاف العمل بالمشروع لأسباب فنية، تتمثل بوجود كيابل وعدادات للكهرباء، اعترضت موقع المشروع. وقد تم التنسيق في ترحيلها مع شركة الكهرباء، واستغرقت وقتًا طويلاً".

وأضافت: "كما نفيدكم بأنه من أسباب تأخر تنفيذ المشروع معارضة بعض أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر؛ وذلك لوجود قواعد الجسر بالقرب منها؛ ما أدى إلى اعتراض أصحاب المحال التجارية. وقد قامت الأمانة بإيجاد الحلول لمعالجة المعارضة".

وختمت الأمانة بقولها: "نشعركم بأنه يتم حاليًا استئناف العمل بالمشروع، وجارٍ التجهيز لمباشرة التنفيذ قريبًا إن شاء الله".


28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
09:39 PM

"أمانة مكة": الكيابل وعدادات الكهرباء واعتراض أصحاب المحال وراء تعثُّر "جسر المشاة 64"

أكدت: سيتم استئناف العمل بالمشروع في القريب العاجل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,651

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أن أسباب عدم تنفيذ مشروع جسر مشاة "شارع 64" على مدى السنوات الأربع الماضية تعود إلى أسباب فنية، تتمثل في وجود كيابل وعدادات للكهرباء، اعترضت موقع المشروع، إلى جانب اعتراض بعض أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر.

جاء ذلك في رد على خبر نشرته "سبق" اليوم بعنوان (جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر.. والدهس مستمر"، تساءل فيه عدد من أهالي مخططات الشرائع شرقي مكة المكرمة عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ جسر مشاة "شارع 64" على الرغم من أن أمانة العاصمة المقدسة سبق أن سلمت الموقع للشركة المنفذة قبل نحو أربع سنوات بقيمة تجاوزت خمسة ملايين ريال؛ فيما لم يرَ النور بعد.

وتفصيلاً، قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه "إشارة إلى ما نُشر في صحيفة سبق الإلكترونية اليوم الاثنين بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٠هـ تحت عنوان (جسر المشاة 64 بـ"شرائع مكة".. 4 سنوات تعثر.. والدهس مستمر) نفيدكم بأنه تم إيقاف العمل بالمشروع لأسباب فنية، تتمثل بوجود كيابل وعدادات للكهرباء، اعترضت موقع المشروع. وقد تم التنسيق في ترحيلها مع شركة الكهرباء، واستغرقت وقتًا طويلاً".

وأضافت: "كما نفيدكم بأنه من أسباب تأخر تنفيذ المشروع معارضة بعض أصحاب المحال التجارية الواقعة أمام الجسر؛ وذلك لوجود قواعد الجسر بالقرب منها؛ ما أدى إلى اعتراض أصحاب المحال التجارية. وقد قامت الأمانة بإيجاد الحلول لمعالجة المعارضة".

وختمت الأمانة بقولها: "نشعركم بأنه يتم حاليًا استئناف العمل بالمشروع، وجارٍ التجهيز لمباشرة التنفيذ قريبًا إن شاء الله".


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,991
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,662
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,675
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,668

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة