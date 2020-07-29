هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة
لا تزال سماء العاصمة المقدسة ملبدة بالغيوم
هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-29
29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:53 PM
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة
لا تزال سماء العاصمة المقدسة ملبدة بالغيوم
هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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