هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-29 هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 11:53 PM

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة والمشاعر المقدسة لا تزال سماء العاصمة المقدسة ملبدة بالغيوم





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هطلت مساء اليوم الأربعاء أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.