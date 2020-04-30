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تطورات كورونا من المغرب ولبنان إلى ماليزيا وباكستان

إسلام أباد تخضع لحظر تم تمديده ليستمر حتى 9 مايو المقبل

كشفت السلطات الصحية في المغرب اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4359 حالة فيما سجلت لبنان 3 إصابات جديدة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل حالتيْ وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6002 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة في باكستان تسجيل 874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة، حسبما نقلته شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس: إنه بتسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 15759 حالة، بالإضافة إلى 346 حالة وفاة.

وتخضع باكستان حاليًا لحظر تم تمديده في نهاية الأسبوع الماضي؛ ليستمر حتى 9 مايو المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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تطورات كورونا من المغرب ولبنان إلى ماليزيا وباكستان
سبق

كشفت السلطات الصحية في المغرب اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4359 حالة فيما سجلت لبنان 3 إصابات جديدة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل حالتيْ وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6002 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة في باكستان تسجيل 874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة، حسبما نقلته شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس: إنه بتسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 15759 حالة، بالإضافة إلى 346 حالة وفاة.

وتخضع باكستان حاليًا لحظر تم تمديده في نهاية الأسبوع الماضي؛ ليستمر حتى 9 مايو المقبل.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:36 PM

تطورات كورونا من المغرب ولبنان إلى ماليزيا وباكستان

إسلام أباد تخضع لحظر تم تمديده ليستمر حتى 9 مايو المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت السلطات الصحية في المغرب اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4359 حالة فيما سجلت لبنان 3 إصابات جديدة بالفيروس.

وأعلنت ماليزيا، اليوم، عن تسجيل حالتيْ وفاة و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6002 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة في باكستان تسجيل 874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وقالت الوزارة، حسبما نقلته شبكة "سي إن إن" اليوم الخميس: إنه بتسجيل هذه الحالات يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في باكستان إلى 15759 حالة، بالإضافة إلى 346 حالة وفاة.

وتخضع باكستان حاليًا لحظر تم تمديده في نهاية الأسبوع الماضي؛ ليستمر حتى 9 مايو المقبل.

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