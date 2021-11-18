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لجنة سباق الجري الخيري بالخبر تتابع تجهيزات الوحدات الطبية

46 طبيبًا جاهزون للخدمات الإسعافية

أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، أهمية مشاركة الوحدات الطبية في سباق الجري الخيري السنوي، في نسخته الرابعة والعشرين، المقرر إقامته في كورنيش الخبر، السبت المقبل.

وقال "الربيش" إن وحدة الخدمات الطبية الطارئة من قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جاهزة للمشاركة في سباق الجري خلال الموسم الحالي، من خلال تواجد أحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة.

وأضاف: سيتواجد ما يقارب العشرين من الجوالة المسعفين، بالإضافة لما يقارب 26 طبيبًا وأخصائيي طب طوارئ، وعدد من المشرفين على الجوالة وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.

وتابع رئيس اللجنة الفنية بالسباق، إبراهيم بوبشيت، تجهيزات وحدة الإسعافات التي ستشارك فيها مستشفيات عدة من محافظة الخبر.

وواصلت اللجان القائمة على تنظيم سباق الجري الخيري، جهودها في إطار تحضير كل ما يكفل النجاح للسباق السنوي، حيث بدأت في تركيب المدرجات بموقع الحفل الختامي، والذي يقام من خلالها العديد من الفعاليات وتكريم الفائزين بالسباقات المختلفة.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعًا مع معلمي مدارس الخبر والظهران، بهدف وضع آلية المشاركة وتوزيع الاستمارات على الطلاب، بتواجد عدد كبير من المعلمين، وبحضور منسق مشاركة طلاب المدارس بسباق الجري الخيري، عادل المخيمر.

مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل سباق الجري الخيري السنوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لجنة سباق الجري الخيري بالخبر تتابع تجهيزات الوحدات الطبية
سبق

أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، أهمية مشاركة الوحدات الطبية في سباق الجري الخيري السنوي، في نسخته الرابعة والعشرين، المقرر إقامته في كورنيش الخبر، السبت المقبل.

وقال "الربيش" إن وحدة الخدمات الطبية الطارئة من قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جاهزة للمشاركة في سباق الجري خلال الموسم الحالي، من خلال تواجد أحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة.

وأضاف: سيتواجد ما يقارب العشرين من الجوالة المسعفين، بالإضافة لما يقارب 26 طبيبًا وأخصائيي طب طوارئ، وعدد من المشرفين على الجوالة وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.

وتابع رئيس اللجنة الفنية بالسباق، إبراهيم بوبشيت، تجهيزات وحدة الإسعافات التي ستشارك فيها مستشفيات عدة من محافظة الخبر.

وواصلت اللجان القائمة على تنظيم سباق الجري الخيري، جهودها في إطار تحضير كل ما يكفل النجاح للسباق السنوي، حيث بدأت في تركيب المدرجات بموقع الحفل الختامي، والذي يقام من خلالها العديد من الفعاليات وتكريم الفائزين بالسباقات المختلفة.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعًا مع معلمي مدارس الخبر والظهران، بهدف وضع آلية المشاركة وتوزيع الاستمارات على الطلاب، بتواجد عدد كبير من المعلمين، وبحضور منسق مشاركة طلاب المدارس بسباق الجري الخيري، عادل المخيمر.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
06:25 PM

لجنة سباق الجري الخيري بالخبر تتابع تجهيزات الوحدات الطبية

46 طبيبًا جاهزون للخدمات الإسعافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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أكد مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدكتور عبدالله الربيش، أهمية مشاركة الوحدات الطبية في سباق الجري الخيري السنوي، في نسخته الرابعة والعشرين، المقرر إقامته في كورنيش الخبر، السبت المقبل.

وقال "الربيش" إن وحدة الخدمات الطبية الطارئة من قسم الطوارئ في مستشفى الملك فهد الجامعي التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، جاهزة للمشاركة في سباق الجري خلال الموسم الحالي، من خلال تواجد أحدث التقنيات والكوادر الطبية المؤهلة.

وأضاف: سيتواجد ما يقارب العشرين من الجوالة المسعفين، بالإضافة لما يقارب 26 طبيبًا وأخصائيي طب طوارئ، وعدد من المشرفين على الجوالة وسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة.

وتابع رئيس اللجنة الفنية بالسباق، إبراهيم بوبشيت، تجهيزات وحدة الإسعافات التي ستشارك فيها مستشفيات عدة من محافظة الخبر.

وواصلت اللجان القائمة على تنظيم سباق الجري الخيري، جهودها في إطار تحضير كل ما يكفل النجاح للسباق السنوي، حيث بدأت في تركيب المدرجات بموقع الحفل الختامي، والذي يقام من خلالها العديد من الفعاليات وتكريم الفائزين بالسباقات المختلفة.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المنظمة اجتماعًا مع معلمي مدارس الخبر والظهران، بهدف وضع آلية المشاركة وتوزيع الاستمارات على الطلاب، بتواجد عدد كبير من المعلمين، وبحضور منسق مشاركة طلاب المدارس بسباق الجري الخيري، عادل المخيمر.

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