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"الحجرف" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة

أكد أن زيارته للصين تمثل فرصة لدعم علاقات الصداقة وجهود الأمن والاستقرار

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة.

وأعرب الحجرف، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية – الصينية، وبحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في يونيو 2004م، في بكين، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2010م.

وأشار إلى أن الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مجالات التعاون الخليجي - الصيني ودفع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، كما سيتم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، لاسيما أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.

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"الحجرف" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة
سبق

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة.

وأعرب الحجرف، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية – الصينية، وبحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في يونيو 2004م، في بكين، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2010م.

وأشار إلى أن الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مجالات التعاون الخليجي - الصيني ودفع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، كما سيتم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، لاسيما أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
11:27 AM

"الحجرف" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة

أكد أن زيارته للصين تمثل فرصة لدعم علاقات الصداقة وجهود الأمن والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة.

وأعرب الحجرف، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم إلى جمهورية الصين الشعبية بدعوة من مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، عن تطلعه بأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية – الصينية، وبحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في يونيو 2004م، في بكين، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2010م.

وأشار إلى أن الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مجالات التعاون الخليجي - الصيني ودفع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، كما سيتم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، لاسيما أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.

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