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نائب وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق": التعايش ليس خيارًا بل ضرورة.. والسعودية لها الريادة في الدعوة إليه

قال: نحن من أخذ مشعل القيادة ودعا إلى الحوار بين الأديان وبين الطوائف المختلفة

سبق- فيينا: أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، لـ"سبق" أن التعايش ليس خيارًا بل ضرورة وحتمية للبشر جميعًا، والحوار كذلك لم يعد خيارًا بل ضرورة وحتمية الآن؛ لكي نحقق التعايش، سواء في داخل الوطن الواحد أو بين إقليم معين أو دول معينة، بل في العالم أجمع. مشيرًا إلى أن اهتمام المملكة العربية السعودية بموضوع الحوار جاء لتقرير هذا الأصل، بل كان للمملكة السبق في الدعوة إلى الحوار والسلام والريادة في ذلك انطلاقًا من ديننا الحنيف.

وأضاف من خلال مشاركته الحالية في اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة النمساوية "فيينا"، بمشاركة قيادات دينية رفيعة، بأن الإسلام جاء بالرحمة، والرسل ــ عليهم الصلاة والسلام ــ جاؤوا بالرحمة؛ فيستحيل أن يكون في باطن هذه الرحمة أمر يدعو إلى الكراهية، وإلى الإقصاء، وإلى إيذاء الآخر بغير وجه حق. إذًا هذا هو المبدأ الأول.

وقال: والمبدأ الثاني الذي قرره الإسلام هو أن الناس لا بد لوجود الاختلاف بينهم كما قال الله {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}؛ فالخلاف سُنة من سنن الله في الكون، لكن هذا الخلاف بيني وبينك وبيني وبين الآخر لا يدفعني إلى إقصائك أو إيذائك.. تعيش بسلام، وأعيش بسلام، لا أؤذيك في معتقدك، ولا تؤذيني في معتقدي.. لا أؤذيك في رموزك، ولا تؤذيني في رموزي.. ولا أؤذيك في شعائرك، ولا تؤذيني في شعائري؛ وبالتالي هذه هي أسس انطلقت من ديننا الإسلامي، ومن الأديان جميعًا؛ لأن الله ــ عز وجل ــ كما قلت عندما بعث الرسل إنما بعثهم رحمة وهداية ونورًا وسلامًا ومحبة للعالم أجمع! من هذا المنطلق - كما قلت - السعودية انطلقت رسالتها على المحبة والسلام.

وأكد السديري أن التعايش تفرضه طبيعة العلاقة بين البشر، ويفرضه تقاطع المصالح، ولا يلتبس بأمر الاعتقاد والدين، ولا يلتبس كذلك بموضوع الولاء والبراء؛ فهذا أمر آخر، لا علاقة له بمعنى التعايش الصحيح، إنما المقصود التعايش من خلال المعاملات والعلاقات التي تجري بين البشر بحكم ضرورة الحياة والعيش معًا؛ فإن استقامة الحياة الدنيا وسعادتها لا تحصل إلا إذا كان الإنسان آمنًا على نفسه، مرتاح القلب، هادئ النفس، لا يخاف من وقوع مكروه يهدد أمنه، أو ينتقص دينه، أو ينتهك حرماته، أو يستلب خيراته، أو يفرض عليه ما يتعارض مع دينه وثقافته من أفكار ومذاهب وأخلاق.

وأبان بعض الثوابت التي تغيب أحيانًا عن بعض المتحدثين في موضوع التعايش، وأحيانًا أخرى يظن البعض أنها تعارض مبدأ التعايش. وأهم هذه الثوابت أن تعايشك مع الآخر لا يعني تنازلك عما تعتقد أنه الحق؛ فالحق واحد، لا يتعدد.. هذا أولاً. وإن الدين الحق ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وإن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة لكل الشرائع. هذه الثوابت كلها لا تتعارض مع حسن المعاملة والتعايش المجتمعي. وقد بين ذلك ربنا ــ جل وعلا ــ بقوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

واختتم قائلاً: مع الأسف، إن المملكة تعرضت لتشويه صورتها إما بقصد أو بدون قصد من جهات معينة؛ وبالتالي قد يستغرب البعض أن المملكة تدعو إلى هذا الأمر. المؤسسات المختلفة في السعودية، سواء المؤسسات الدينية أو الثقافية أو الإعلامية أو التعليمية، تشارك في هذا الأمر، ونحن نقول: لا نشارك بل ندعو، ونحن من أخذ مشعل القيادة، ودعا إلى الحوار بين الأديان، وبين الطوائف، وبين الأعراق المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق": التعايش ليس خيارًا بل ضرورة.. والسعودية لها الريادة في الدعوة إليه
سبق

سبق- فيينا: أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، لـ"سبق" أن التعايش ليس خيارًا بل ضرورة وحتمية للبشر جميعًا، والحوار كذلك لم يعد خيارًا بل ضرورة وحتمية الآن؛ لكي نحقق التعايش، سواء في داخل الوطن الواحد أو بين إقليم معين أو دول معينة، بل في العالم أجمع. مشيرًا إلى أن اهتمام المملكة العربية السعودية بموضوع الحوار جاء لتقرير هذا الأصل، بل كان للمملكة السبق في الدعوة إلى الحوار والسلام والريادة في ذلك انطلاقًا من ديننا الحنيف.

وأضاف من خلال مشاركته الحالية في اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة النمساوية "فيينا"، بمشاركة قيادات دينية رفيعة، بأن الإسلام جاء بالرحمة، والرسل ــ عليهم الصلاة والسلام ــ جاؤوا بالرحمة؛ فيستحيل أن يكون في باطن هذه الرحمة أمر يدعو إلى الكراهية، وإلى الإقصاء، وإلى إيذاء الآخر بغير وجه حق. إذًا هذا هو المبدأ الأول.

وقال: والمبدأ الثاني الذي قرره الإسلام هو أن الناس لا بد لوجود الاختلاف بينهم كما قال الله {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}؛ فالخلاف سُنة من سنن الله في الكون، لكن هذا الخلاف بيني وبينك وبيني وبين الآخر لا يدفعني إلى إقصائك أو إيذائك.. تعيش بسلام، وأعيش بسلام، لا أؤذيك في معتقدك، ولا تؤذيني في معتقدي.. لا أؤذيك في رموزك، ولا تؤذيني في رموزي.. ولا أؤذيك في شعائرك، ولا تؤذيني في شعائري؛ وبالتالي هذه هي أسس انطلقت من ديننا الإسلامي، ومن الأديان جميعًا؛ لأن الله ــ عز وجل ــ كما قلت عندما بعث الرسل إنما بعثهم رحمة وهداية ونورًا وسلامًا ومحبة للعالم أجمع! من هذا المنطلق - كما قلت - السعودية انطلقت رسالتها على المحبة والسلام.

وأكد السديري أن التعايش تفرضه طبيعة العلاقة بين البشر، ويفرضه تقاطع المصالح، ولا يلتبس بأمر الاعتقاد والدين، ولا يلتبس كذلك بموضوع الولاء والبراء؛ فهذا أمر آخر، لا علاقة له بمعنى التعايش الصحيح، إنما المقصود التعايش من خلال المعاملات والعلاقات التي تجري بين البشر بحكم ضرورة الحياة والعيش معًا؛ فإن استقامة الحياة الدنيا وسعادتها لا تحصل إلا إذا كان الإنسان آمنًا على نفسه، مرتاح القلب، هادئ النفس، لا يخاف من وقوع مكروه يهدد أمنه، أو ينتقص دينه، أو ينتهك حرماته، أو يستلب خيراته، أو يفرض عليه ما يتعارض مع دينه وثقافته من أفكار ومذاهب وأخلاق.

وأبان بعض الثوابت التي تغيب أحيانًا عن بعض المتحدثين في موضوع التعايش، وأحيانًا أخرى يظن البعض أنها تعارض مبدأ التعايش. وأهم هذه الثوابت أن تعايشك مع الآخر لا يعني تنازلك عما تعتقد أنه الحق؛ فالحق واحد، لا يتعدد.. هذا أولاً. وإن الدين الحق ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وإن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة لكل الشرائع. هذه الثوابت كلها لا تتعارض مع حسن المعاملة والتعايش المجتمعي. وقد بين ذلك ربنا ــ جل وعلا ــ بقوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

واختتم قائلاً: مع الأسف، إن المملكة تعرضت لتشويه صورتها إما بقصد أو بدون قصد من جهات معينة؛ وبالتالي قد يستغرب البعض أن المملكة تدعو إلى هذا الأمر. المؤسسات المختلفة في السعودية، سواء المؤسسات الدينية أو الثقافية أو الإعلامية أو التعليمية، تشارك في هذا الأمر، ونحن نقول: لا نشارك بل ندعو، ونحن من أخذ مشعل القيادة، ودعا إلى الحوار بين الأديان، وبين الطوائف، وبين الأعراق المختلفة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
11:08 PM

نائب وزير الشؤون الإسلامية لـ"سبق": التعايش ليس خيارًا بل ضرورة.. والسعودية لها الريادة في الدعوة إليه

قال: نحن من أخذ مشعل القيادة ودعا إلى الحوار بين الأديان وبين الطوائف المختلفة

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شقران الرشيدي - الرياض
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سبق- فيينا: أكد نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، لـ"سبق" أن التعايش ليس خيارًا بل ضرورة وحتمية للبشر جميعًا، والحوار كذلك لم يعد خيارًا بل ضرورة وحتمية الآن؛ لكي نحقق التعايش، سواء في داخل الوطن الواحد أو بين إقليم معين أو دول معينة، بل في العالم أجمع. مشيرًا إلى أن اهتمام المملكة العربية السعودية بموضوع الحوار جاء لتقرير هذا الأصل، بل كان للمملكة السبق في الدعوة إلى الحوار والسلام والريادة في ذلك انطلاقًا من ديننا الحنيف.

وأضاف من خلال مشاركته الحالية في اللقاء الدولي الثاني لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة النمساوية "فيينا"، بمشاركة قيادات دينية رفيعة، بأن الإسلام جاء بالرحمة، والرسل ــ عليهم الصلاة والسلام ــ جاؤوا بالرحمة؛ فيستحيل أن يكون في باطن هذه الرحمة أمر يدعو إلى الكراهية، وإلى الإقصاء، وإلى إيذاء الآخر بغير وجه حق. إذًا هذا هو المبدأ الأول.

وقال: والمبدأ الثاني الذي قرره الإسلام هو أن الناس لا بد لوجود الاختلاف بينهم كما قال الله {ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم}؛ فالخلاف سُنة من سنن الله في الكون، لكن هذا الخلاف بيني وبينك وبيني وبين الآخر لا يدفعني إلى إقصائك أو إيذائك.. تعيش بسلام، وأعيش بسلام، لا أؤذيك في معتقدك، ولا تؤذيني في معتقدي.. لا أؤذيك في رموزك، ولا تؤذيني في رموزي.. ولا أؤذيك في شعائرك، ولا تؤذيني في شعائري؛ وبالتالي هذه هي أسس انطلقت من ديننا الإسلامي، ومن الأديان جميعًا؛ لأن الله ــ عز وجل ــ كما قلت عندما بعث الرسل إنما بعثهم رحمة وهداية ونورًا وسلامًا ومحبة للعالم أجمع! من هذا المنطلق - كما قلت - السعودية انطلقت رسالتها على المحبة والسلام.

وأكد السديري أن التعايش تفرضه طبيعة العلاقة بين البشر، ويفرضه تقاطع المصالح، ولا يلتبس بأمر الاعتقاد والدين، ولا يلتبس كذلك بموضوع الولاء والبراء؛ فهذا أمر آخر، لا علاقة له بمعنى التعايش الصحيح، إنما المقصود التعايش من خلال المعاملات والعلاقات التي تجري بين البشر بحكم ضرورة الحياة والعيش معًا؛ فإن استقامة الحياة الدنيا وسعادتها لا تحصل إلا إذا كان الإنسان آمنًا على نفسه، مرتاح القلب، هادئ النفس، لا يخاف من وقوع مكروه يهدد أمنه، أو ينتقص دينه، أو ينتهك حرماته، أو يستلب خيراته، أو يفرض عليه ما يتعارض مع دينه وثقافته من أفكار ومذاهب وأخلاق.

وأبان بعض الثوابت التي تغيب أحيانًا عن بعض المتحدثين في موضوع التعايش، وأحيانًا أخرى يظن البعض أنها تعارض مبدأ التعايش. وأهم هذه الثوابت أن تعايشك مع الآخر لا يعني تنازلك عما تعتقد أنه الحق؛ فالحق واحد، لا يتعدد.. هذا أولاً. وإن الدين الحق ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، وإن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة لكل الشرائع. هذه الثوابت كلها لا تتعارض مع حسن المعاملة والتعايش المجتمعي. وقد بين ذلك ربنا ــ جل وعلا ــ بقوله: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

واختتم قائلاً: مع الأسف، إن المملكة تعرضت لتشويه صورتها إما بقصد أو بدون قصد من جهات معينة؛ وبالتالي قد يستغرب البعض أن المملكة تدعو إلى هذا الأمر. المؤسسات المختلفة في السعودية، سواء المؤسسات الدينية أو الثقافية أو الإعلامية أو التعليمية، تشارك في هذا الأمر، ونحن نقول: لا نشارك بل ندعو، ونحن من أخذ مشعل القيادة، ودعا إلى الحوار بين الأديان، وبين الطوائف، وبين الأعراق المختلفة.

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