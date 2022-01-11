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"الملحم" يعقد اجتماعًا بهيئة "تعليم المجمعة" استعدادًا للدراسة الحضورية

اللجنة أقرت عددًا من التوصيات التي تضمن عودة آمنة وجاهزية عالية

عقد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، اجتماعًا بأعضاء لجنة العودة الحضورية؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وافتتح الاجتماع بكلمة لمدير التعليم، رفع شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها اللامحدود واهتمامها بالتعليم، كما قدم شكره لوزارة التعليم نظير ما تحقق من منجزات؛ لتحقيق التطلعات وفق رؤية 2030.

‏وخلال الاجتماع أكد على أهمية بذل كافة الجهود بما يكفل العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبجاهزية مكتملة عالية في بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتم استعراض ومناقشة مهام أعضاء اللجنة المُشكلة.

وفي ختام الاجتماع أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات التي تضمن عودة آمنة وجاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس.

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"الملحم" يعقد اجتماعًا بهيئة "تعليم المجمعة" استعدادًا للدراسة الحضورية
سبق

عقد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، اجتماعًا بأعضاء لجنة العودة الحضورية؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وافتتح الاجتماع بكلمة لمدير التعليم، رفع شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها اللامحدود واهتمامها بالتعليم، كما قدم شكره لوزارة التعليم نظير ما تحقق من منجزات؛ لتحقيق التطلعات وفق رؤية 2030.

‏وخلال الاجتماع أكد على أهمية بذل كافة الجهود بما يكفل العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبجاهزية مكتملة عالية في بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتم استعراض ومناقشة مهام أعضاء اللجنة المُشكلة.

وفي ختام الاجتماع أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات التي تضمن عودة آمنة وجاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

"الملحم" يعقد اجتماعًا بهيئة "تعليم المجمعة" استعدادًا للدراسة الحضورية

اللجنة أقرت عددًا من التوصيات التي تضمن عودة آمنة وجاهزية عالية

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فلاح الجوفان - المجمعة
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عقد مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، اجتماعًا بأعضاء لجنة العودة الحضورية؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وجاهزية بيئات التعلم، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

وافتتح الاجتماع بكلمة لمدير التعليم، رفع شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على دعمها اللامحدود واهتمامها بالتعليم، كما قدم شكره لوزارة التعليم نظير ما تحقق من منجزات؛ لتحقيق التطلعات وفق رؤية 2030.

‏وخلال الاجتماع أكد على أهمية بذل كافة الجهود بما يكفل العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وبجاهزية مكتملة عالية في بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتم استعراض ومناقشة مهام أعضاء اللجنة المُشكلة.

وفي ختام الاجتماع أقرّت اللجنة عددًا من التوصيات التي تضمن عودة آمنة وجاهزية عالية لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس.

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