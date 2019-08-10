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رغم وفاة والدتها.. موظفة سعودية تواصل عملها في الحج بمستشفى النور بمكة

قالت إنها تتغلب على مشاعرها لتقدم الخدمة للحجاج وتعود آخر النهار لألم فقدان الأم

في بادرة هي الأولى من نوعها أدهشت موظفة سعودية تعمل في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، زملاءها في العمل، عندما علموا أنها واصلت عملها بحب في خدمة ضيوف الرحمن، رغم وفاة والدتها في أول أيام مرابطة الحج، قبل نحو خمسة أيام.

وضربت الموظفة "حنان هوساوي" أروع الأمثلة في حب العمل والإخلاص فيه، وهي تتغلب على مشاعرها رغم حجم الفقد، وتقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم تعود آخر النهار لمنزلها مشاطرة أشقائها ألم فقدان والدتهم.

وقالت "هوساوي" إنها تعمل في الصحة منذ عشرين عاماً، وجميعها في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن جميع سنوات عملها كانت تشارك فيها مرابطات الحج، وتقدم الخدمة للمرضى من ضيوف الرحمن، حيث أصبحت تفتخر بالسنوات التي قضتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت "هوساوي" أنها عندما تلقت نبأ وفاة والدتها كانت في أول يوم من المرابطة، وقد رضيت بقدر الله وقررت مواصلة عملها في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي؛ رغبة منها في ألا ينقطع عملها الذي بقيت عليه منذ تعيينها في الصحة، سائلة الله أن يتغمد والدتها بواسع رحمته ويدخلها جنات النعيم.

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رغم وفاة والدتها.. موظفة سعودية تواصل عملها في الحج بمستشفى النور بمكة
سبق

في بادرة هي الأولى من نوعها أدهشت موظفة سعودية تعمل في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، زملاءها في العمل، عندما علموا أنها واصلت عملها بحب في خدمة ضيوف الرحمن، رغم وفاة والدتها في أول أيام مرابطة الحج، قبل نحو خمسة أيام.

وضربت الموظفة "حنان هوساوي" أروع الأمثلة في حب العمل والإخلاص فيه، وهي تتغلب على مشاعرها رغم حجم الفقد، وتقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم تعود آخر النهار لمنزلها مشاطرة أشقائها ألم فقدان والدتهم.

وقالت "هوساوي" إنها تعمل في الصحة منذ عشرين عاماً، وجميعها في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن جميع سنوات عملها كانت تشارك فيها مرابطات الحج، وتقدم الخدمة للمرضى من ضيوف الرحمن، حيث أصبحت تفتخر بالسنوات التي قضتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت "هوساوي" أنها عندما تلقت نبأ وفاة والدتها كانت في أول يوم من المرابطة، وقد رضيت بقدر الله وقررت مواصلة عملها في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي؛ رغبة منها في ألا ينقطع عملها الذي بقيت عليه منذ تعيينها في الصحة، سائلة الله أن يتغمد والدتها بواسع رحمته ويدخلها جنات النعيم.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
05:41 PM

رغم وفاة والدتها.. موظفة سعودية تواصل عملها في الحج بمستشفى النور بمكة

قالت إنها تتغلب على مشاعرها لتقدم الخدمة للحجاج وتعود آخر النهار لألم فقدان الأم

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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في بادرة هي الأولى من نوعها أدهشت موظفة سعودية تعمل في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، زملاءها في العمل، عندما علموا أنها واصلت عملها بحب في خدمة ضيوف الرحمن، رغم وفاة والدتها في أول أيام مرابطة الحج، قبل نحو خمسة أيام.

وضربت الموظفة "حنان هوساوي" أروع الأمثلة في حب العمل والإخلاص فيه، وهي تتغلب على مشاعرها رغم حجم الفقد، وتقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم تعود آخر النهار لمنزلها مشاطرة أشقائها ألم فقدان والدتهم.

وقالت "هوساوي" إنها تعمل في الصحة منذ عشرين عاماً، وجميعها في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن جميع سنوات عملها كانت تشارك فيها مرابطات الحج، وتقدم الخدمة للمرضى من ضيوف الرحمن، حيث أصبحت تفتخر بالسنوات التي قضتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت "هوساوي" أنها عندما تلقت نبأ وفاة والدتها كانت في أول يوم من المرابطة، وقد رضيت بقدر الله وقررت مواصلة عملها في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي؛ رغبة منها في ألا ينقطع عملها الذي بقيت عليه منذ تعيينها في الصحة، سائلة الله أن يتغمد والدتها بواسع رحمته ويدخلها جنات النعيم.

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