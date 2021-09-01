النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية عبر رمز الاستجابة السريع

"الشؤون البلدية" تؤكّد على أصحابها ضرورة تحديث بيانات رخصة البلدية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق "رأيك يفرق" إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية، ضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة "بلدي" من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uj0Cns.

وذكرت أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب، أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق "رأيك يفرق" الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.

وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات موضّحة في الفيديو التالي: https://bit.ly/3mmj0dV، مهيبة بجميع المنشآت التجارية سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرُّض للمخالفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية عبر رمز الاستجابة السريع
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق "رأيك يفرق" إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية، ضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة "بلدي" من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uj0Cns.

وذكرت أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب، أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق "رأيك يفرق" الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.

وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات موضّحة في الفيديو التالي: https://bit.ly/3mmj0dV، مهيبة بجميع المنشآت التجارية سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرُّض للمخالفات.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
12:42 PM

تمديد فترة تحديث بيانات المنشآت التجارية عبر رمز الاستجابة السريع

"الشؤون البلدية" تؤكّد على أصحابها ضرورة تحديث بيانات رخصة البلدية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,645

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمديد فترة الإلزام لأصحاب المنشآت التجارية؛ لتحديث بيانات رخصها التجارية من خلال خدمة رمز الاستجابة السريع، وإصدار ملصق "رأيك يفرق" إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وأكدت الوزارة على أصحاب المنشآت التجارية، ضرورة الحرص على تحديث بيانات رخصة البلدية عبر منصة "بلدي" من خلال الخدمة عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3uj0Cns.

وذكرت أن تحديث البيانات يعود على أصحاب المنشآت بالنفع من عدة جوانب، أهمها: فتح قناة اتصال مع المستفيدين بهدف زيادة ولاء العملاء؛ لما تتيح لأصحاب المنشآت من إضافة بيانات التواصل، وصور للمنشأة التجارية من الداخل والخارج، كما أنها تعدّ وسيلة مساعدة لأصحاب الأعمال في تيسير أعمال الرقابة البلدية وتنظيمها، حيث يتطلب من صاحب المنشأة بعد تحديث بياناته طباعة ملصق "رأيك يفرق" الذي يتضمن رمز الاستجابة السريع، ثم إبرازه على واجهة المنشأة؛ لتعزيز موثوقية أعماله لدى عملائه.

وأشارت الوزارة إلى سهولة تحديث البيانات بخطوات موضّحة في الفيديو التالي: https://bit.ly/3mmj0dV، مهيبة بجميع المنشآت التجارية سرعة تحديث بياناتها عبر الخدمة؛ لتجنب التعرُّض للمخالفات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,250
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,756
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة