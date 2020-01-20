النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هذا هو صاحب السعادة..

الفيلسوف الصيني (لاوتْسي) وضع قديمًا وصفة وقائية من أجل تحسين جودة حياة الإنسان.. فقال: "راقب مشاعرك؛ لأنها سوف تتحول إلى أفكار.. راقب أفكارك؛ لأنها ستصبح كلمات.. ثم راقب كلماتك؛ لأنها ستتحول إلى أفعال.. وراقب أفعالك؛ لأنها ستتحول إلى عادات.. راقب عاداتك؛ لأنها تكوِّن شخصيتك.. أخيرًا راقب شخصيتك؛ لأنها ستحدد مصيرك".

إن السعادة محتوى نسبي.. فما يُمتع شريكك ليس بالضرورة مصدر سعادتك.. في حين تبلغ مشاعر السعادة لدى آخرين ذروتها بدون محفزات.. العواطف الإيجابية الممتعة تؤلِّف مفهوم السعادة.. ويتفاوت الحاصل من الرضا إلى الفرح الشديد، في سياق تقبُّل الحياة كما هي. أما بلوغ القيمة الجوهرية فيتحقق غالبًا عند البحث عن رضا رب العالمين؛ إذ يرتقي بين الرفاهية والازدهار.

والسعادة مكوِّن ذاتي الإنتاج.. تنقله الحواس إلى الدماغ حيث التفاعلات الكيميائية المنتجة لهرمونات وإفرازات تحفِّز الانفعالات العصبية التي تشكِّل السلوك الخارجي؛ فتعبِّر عن المشاعر بواسطة النواقل العصبية المتعددة.. كما تتباين قدرات مراكز الطاقة في التحكم بدرجات السلوك بين جسد وآخر.. إذ إن الوجوه - كما يقال - هي صحائف القلوب.. فما يخالج المشاعر والأحاسيس تترجمه النواصي والعيون.

نخلص إلى أن الرضا محتوى للسعادة.. فمصدره الإنسان ذاته.. فالمال والبنون قد يحققون السعادة بنسب متفاوتة.. والكلمة الطيبة قد تورد في الشخص متعة عظيمة.. كما أن عمل الخير يؤثر في الضمائر ما تعجز عنه المناصب والجاه.. وأما المعروف فإنه خلطة عجيبة لراحة البال.. مهما قلَّ أو كَثُر.

قال إيليا أو ماضي:

كن بلسماً إن صار دهرك أرقما

وحلاوة إن صار غيرك علقما

إن الحياة حبَتْك كلَّ كنوزها

لا تبخلنَّ على الحياة ببعض ما

أحسنْ وإن لم تُجزَ حتى بالثنا

أيَّ الجزاء الغيثُ يبغي إن همى؟

مَنْ ذا يكافئُ زهرةً فواحةً؟

أو من يثيبُ البلبل المترنما؟

فاعمل لإسعاد السّوى وهنائهم

إن شئت تسعد في الحياة وتنعما

أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا

لولا شعور الناس كانوا كالدمى

أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا

وابغض فيمسي الكون سجنًا مظلما

لا تطلبنّ محبةً من جاهلٍ

المرءُ ليس يُحَبُّ حتى يُفهما

وارفقْ بأبناء الغباء كأنهم

مرضى، فإنّ الجهل شيءٌ كالعمى

عبدالغني الشيخ

الرئيسية/ المملكة

اعلان
هذا هو صاحب السعادة..
سبق

الفيلسوف الصيني (لاوتْسي) وضع قديمًا وصفة وقائية من أجل تحسين جودة حياة الإنسان.. فقال: "راقب مشاعرك؛ لأنها سوف تتحول إلى أفكار.. راقب أفكارك؛ لأنها ستصبح كلمات.. ثم راقب كلماتك؛ لأنها ستتحول إلى أفعال.. وراقب أفعالك؛ لأنها ستتحول إلى عادات.. راقب عاداتك؛ لأنها تكوِّن شخصيتك.. أخيرًا راقب شخصيتك؛ لأنها ستحدد مصيرك".

إن السعادة محتوى نسبي.. فما يُمتع شريكك ليس بالضرورة مصدر سعادتك.. في حين تبلغ مشاعر السعادة لدى آخرين ذروتها بدون محفزات.. العواطف الإيجابية الممتعة تؤلِّف مفهوم السعادة.. ويتفاوت الحاصل من الرضا إلى الفرح الشديد، في سياق تقبُّل الحياة كما هي. أما بلوغ القيمة الجوهرية فيتحقق غالبًا عند البحث عن رضا رب العالمين؛ إذ يرتقي بين الرفاهية والازدهار.

والسعادة مكوِّن ذاتي الإنتاج.. تنقله الحواس إلى الدماغ حيث التفاعلات الكيميائية المنتجة لهرمونات وإفرازات تحفِّز الانفعالات العصبية التي تشكِّل السلوك الخارجي؛ فتعبِّر عن المشاعر بواسطة النواقل العصبية المتعددة.. كما تتباين قدرات مراكز الطاقة في التحكم بدرجات السلوك بين جسد وآخر.. إذ إن الوجوه - كما يقال - هي صحائف القلوب.. فما يخالج المشاعر والأحاسيس تترجمه النواصي والعيون.

نخلص إلى أن الرضا محتوى للسعادة.. فمصدره الإنسان ذاته.. فالمال والبنون قد يحققون السعادة بنسب متفاوتة.. والكلمة الطيبة قد تورد في الشخص متعة عظيمة.. كما أن عمل الخير يؤثر في الضمائر ما تعجز عنه المناصب والجاه.. وأما المعروف فإنه خلطة عجيبة لراحة البال.. مهما قلَّ أو كَثُر.

قال إيليا أو ماضي:

كن بلسماً إن صار دهرك أرقما

وحلاوة إن صار غيرك علقما

إن الحياة حبَتْك كلَّ كنوزها

لا تبخلنَّ على الحياة ببعض ما

أحسنْ وإن لم تُجزَ حتى بالثنا

أيَّ الجزاء الغيثُ يبغي إن همى؟

مَنْ ذا يكافئُ زهرةً فواحةً؟

أو من يثيبُ البلبل المترنما؟

فاعمل لإسعاد السّوى وهنائهم

إن شئت تسعد في الحياة وتنعما

أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا

لولا شعور الناس كانوا كالدمى

أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا

وابغض فيمسي الكون سجنًا مظلما

لا تطلبنّ محبةً من جاهلٍ

المرءُ ليس يُحَبُّ حتى يُفهما

وارفقْ بأبناء الغباء كأنهم

مرضى، فإنّ الجهل شيءٌ كالعمى

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
11:23 PM
اخر تعديل
21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
02:19 AM

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ - الرياض
A A A
0
184

الفيلسوف الصيني (لاوتْسي) وضع قديمًا وصفة وقائية من أجل تحسين جودة حياة الإنسان.. فقال: "راقب مشاعرك؛ لأنها سوف تتحول إلى أفكار.. راقب أفكارك؛ لأنها ستصبح كلمات.. ثم راقب كلماتك؛ لأنها ستتحول إلى أفعال.. وراقب أفعالك؛ لأنها ستتحول إلى عادات.. راقب عاداتك؛ لأنها تكوِّن شخصيتك.. أخيرًا راقب شخصيتك؛ لأنها ستحدد مصيرك".

إن السعادة محتوى نسبي.. فما يُمتع شريكك ليس بالضرورة مصدر سعادتك.. في حين تبلغ مشاعر السعادة لدى آخرين ذروتها بدون محفزات.. العواطف الإيجابية الممتعة تؤلِّف مفهوم السعادة.. ويتفاوت الحاصل من الرضا إلى الفرح الشديد، في سياق تقبُّل الحياة كما هي. أما بلوغ القيمة الجوهرية فيتحقق غالبًا عند البحث عن رضا رب العالمين؛ إذ يرتقي بين الرفاهية والازدهار.

والسعادة مكوِّن ذاتي الإنتاج.. تنقله الحواس إلى الدماغ حيث التفاعلات الكيميائية المنتجة لهرمونات وإفرازات تحفِّز الانفعالات العصبية التي تشكِّل السلوك الخارجي؛ فتعبِّر عن المشاعر بواسطة النواقل العصبية المتعددة.. كما تتباين قدرات مراكز الطاقة في التحكم بدرجات السلوك بين جسد وآخر.. إذ إن الوجوه - كما يقال - هي صحائف القلوب.. فما يخالج المشاعر والأحاسيس تترجمه النواصي والعيون.

نخلص إلى أن الرضا محتوى للسعادة.. فمصدره الإنسان ذاته.. فالمال والبنون قد يحققون السعادة بنسب متفاوتة.. والكلمة الطيبة قد تورد في الشخص متعة عظيمة.. كما أن عمل الخير يؤثر في الضمائر ما تعجز عنه المناصب والجاه.. وأما المعروف فإنه خلطة عجيبة لراحة البال.. مهما قلَّ أو كَثُر.

قال إيليا أو ماضي:

كن بلسماً إن صار دهرك أرقما

وحلاوة إن صار غيرك علقما

إن الحياة حبَتْك كلَّ كنوزها

لا تبخلنَّ على الحياة ببعض ما

أحسنْ وإن لم تُجزَ حتى بالثنا

أيَّ الجزاء الغيثُ يبغي إن همى؟

مَنْ ذا يكافئُ زهرةً فواحةً؟

أو من يثيبُ البلبل المترنما؟

فاعمل لإسعاد السّوى وهنائهم

إن شئت تسعد في الحياة وتنعما

أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا

لولا شعور الناس كانوا كالدمى

أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا

وابغض فيمسي الكون سجنًا مظلما

لا تطلبنّ محبةً من جاهلٍ

المرءُ ليس يُحَبُّ حتى يُفهما

وارفقْ بأبناء الغباء كأنهم

مرضى، فإنّ الجهل شيءٌ كالعمى

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,085
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,082
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,511
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,150

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة