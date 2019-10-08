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شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم

هشَّموا الكاميرات ويسلبون "الهاردسك" الخاص بالتصوير

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن عدد من الجناة اقتحموا محلاً للجوالات في الكعكية وسرقوا أجهزة تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف.

وتفصيلاً؛ تفاجأ صاحب المحل عن توجه إلى محله يوم الجمعة الماضي بأن إقفال المحل مكسورة وأبوابه مفتوحة وقد تعرض لعملية سرقة وتخريب.

وأضاف أن قيمة المسروقات التي تعرض لها المحل تقارب 50 ألف ريال ليتقدم ببلاغ للجهات ذات العلاقة والتي باشرت الحادثة وقامت برفع البصمات.

يُذكر أن الجناة قاموا بعد السرقة بتكسير جهاز الهاردسك وتهشيمه وأخذ الهاردسك الخاص بالجهاز ليصعب الوصول إلى الجناة عن طريق كاميرات المراقبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم
سبق

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن عدد من الجناة اقتحموا محلاً للجوالات في الكعكية وسرقوا أجهزة تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف.

وتفصيلاً؛ تفاجأ صاحب المحل عن توجه إلى محله يوم الجمعة الماضي بأن إقفال المحل مكسورة وأبوابه مفتوحة وقد تعرض لعملية سرقة وتخريب.

وأضاف أن قيمة المسروقات التي تعرض لها المحل تقارب 50 ألف ريال ليتقدم ببلاغ للجهات ذات العلاقة والتي باشرت الحادثة وقامت برفع البصمات.

يُذكر أن الجناة قاموا بعد السرقة بتكسير جهاز الهاردسك وتهشيمه وأخذ الهاردسك الخاص بالجهاز ليصعب الوصول إلى الجناة عن طريق كاميرات المراقبة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:17 PM

شاهد.. جناة يسرقون محل جوالات ويُخفون جريمتهم

هشَّموا الكاميرات ويسلبون "الهاردسك" الخاص بالتصوير

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
16
9,823

تكثف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة بحثها عن عدد من الجناة اقتحموا محلاً للجوالات في الكعكية وسرقوا أجهزة تتجاوز أسعارها عشرات الآلاف.

وتفصيلاً؛ تفاجأ صاحب المحل عن توجه إلى محله يوم الجمعة الماضي بأن إقفال المحل مكسورة وأبوابه مفتوحة وقد تعرض لعملية سرقة وتخريب.

وأضاف أن قيمة المسروقات التي تعرض لها المحل تقارب 50 ألف ريال ليتقدم ببلاغ للجهات ذات العلاقة والتي باشرت الحادثة وقامت برفع البصمات.

يُذكر أن الجناة قاموا بعد السرقة بتكسير جهاز الهاردسك وتهشيمه وأخذ الهاردسك الخاص بالجهاز ليصعب الوصول إلى الجناة عن طريق كاميرات المراقبة.

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