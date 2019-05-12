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"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

السعودية تسجل أعلى رقم تعافٍ في يوم واحد من فيروس كورونا

لأول مرة حالات الشفاء تتجاوز الإصابات

سجلت السعودية اليوم أعلى رقم من حالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 2520 حالة تعافٍ.
ووفقاً الأرقام المعلنة اليوم، تجاوز ولأول مرة عدد حالات التعافي اليومي، عدد حالات الإصابة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 1911 اصابة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تسجل أعلى رقم تعافٍ في يوم واحد من فيروس كورونا
سبق

سجلت السعودية اليوم أعلى رقم من حالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 2520 حالة تعافٍ.
ووفقاً الأرقام المعلنة اليوم، تجاوز ولأول مرة عدد حالات التعافي اليومي، عدد حالات الإصابة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 1911 اصابة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
04:00 PM

السعودية تسجل أعلى رقم تعافٍ في يوم واحد من فيروس كورونا

لأول مرة حالات الشفاء تتجاوز الإصابات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,539

سجلت السعودية اليوم أعلى رقم من حالات التعافي من فيروس كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 2520 حالة تعافٍ.
ووفقاً الأرقام المعلنة اليوم، تجاوز ولأول مرة عدد حالات التعافي اليومي، عدد حالات الإصابة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 1911 اصابة.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,164
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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26 أكتوبر
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