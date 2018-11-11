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اختتام فعاليات التوعية بسرطان الثدي بصحة القنفذة

تنفيذ ١٢١ فعالية  ..استفاد منها ١٣١٥٩ سيدة

اختتمت صحة القنفذة فعاليات التوعية حول مرض سرطان الثدي بإقامة معرض توعوي على الكورنيش الغربي يحوي العديد من الأركان الصحية التثقيفية.

فيما زار الفريق المخصص للتوعية العديد من أماكن وجود الفئة المستهدفة في أماكن وجودهم سواء بالجهات الحكومية أو أماكن التجمعات في المنتزهات وغيرها.

وقالت منسقة برنامج سرطان الثدي د. علوية عبدالله باوهاب على لسان متحدث "صحة القنفذة إبراهيم المتحمي

ان عدد المستفيدات من هذه الفعاليات " ١٣١٥٩" و"١٢١" فعالية متنوعة في عديد من الجهات منها المراكز الصحية بصحة القنفذة، إضافة إلى بعض الجهات التي يوجد بها عنصر نسائي.

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اختتام فعاليات التوعية بسرطان الثدي بصحة القنفذة
سبق

اختتمت صحة القنفذة فعاليات التوعية حول مرض سرطان الثدي بإقامة معرض توعوي على الكورنيش الغربي يحوي العديد من الأركان الصحية التثقيفية.

فيما زار الفريق المخصص للتوعية العديد من أماكن وجود الفئة المستهدفة في أماكن وجودهم سواء بالجهات الحكومية أو أماكن التجمعات في المنتزهات وغيرها.

وقالت منسقة برنامج سرطان الثدي د. علوية عبدالله باوهاب على لسان متحدث "صحة القنفذة إبراهيم المتحمي

ان عدد المستفيدات من هذه الفعاليات " ١٣١٥٩" و"١٢١" فعالية متنوعة في عديد من الجهات منها المراكز الصحية بصحة القنفذة، إضافة إلى بعض الجهات التي يوجد بها عنصر نسائي.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:35 PM

اختتام فعاليات التوعية بسرطان الثدي بصحة القنفذة

تنفيذ ١٢١ فعالية  ..استفاد منها ١٣١٥٩ سيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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اختتمت صحة القنفذة فعاليات التوعية حول مرض سرطان الثدي بإقامة معرض توعوي على الكورنيش الغربي يحوي العديد من الأركان الصحية التثقيفية.

فيما زار الفريق المخصص للتوعية العديد من أماكن وجود الفئة المستهدفة في أماكن وجودهم سواء بالجهات الحكومية أو أماكن التجمعات في المنتزهات وغيرها.

وقالت منسقة برنامج سرطان الثدي د. علوية عبدالله باوهاب على لسان متحدث "صحة القنفذة إبراهيم المتحمي

ان عدد المستفيدات من هذه الفعاليات " ١٣١٥٩" و"١٢١" فعالية متنوعة في عديد من الجهات منها المراكز الصحية بصحة القنفذة، إضافة إلى بعض الجهات التي يوجد بها عنصر نسائي.

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