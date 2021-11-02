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قريباً البيع.. "إتقان العقارية" تبدأ بتسويق أرض الدائري الثاني بقلب المدينة النبوية التي تتنوع فرص الاستثمار فيها

تقدّر مساحتها بأكثر من 73 ألف متر بموقع إستراتيجي للاستثمار العقاري المتنوع

بدأت شركة إتقان العقارية بالحملة التسويقية لبيع أرض الدائري الثاني الواقعة بحي المبعوث بالحرة الشرقية- وسط المدينة المنوّرة، وبقرب الحرم النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بــ (73.838.15) متراً مربعاً، تتنوع استخداماتها ما بين تجاري وسكني وتحيط بها الخدمات، حيث تعد الفرصة للاستثمار الذي يحقق التنمية الشاملة في المدينة التي يقصدها الملايين من الزائرين سنوياً.

وبيّنت شركة إتقان رائدة التطوير والتسويق العقاري أن الأرض مما يميزها وقوعها بقلب المدينة المنوّرة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب من المستثمرين مع قلة المعروض في المناطق القريبة من الحرم النبوي والمعالم الحضارية والتاريخية التي تزخر بها المدينة كموقع جذب للزائرين الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم.

وأكّدت "إتقان" أن أرض الدائري الثاني تتنوع الفرص الممكنة للاستثمار فيها ما بين مجمع بوليفارد، أو كأراضٍ متعددة الاستخدامات ذات عوائد مالية كبيرة تماشياً مع موقعها المميز وحجم الطلب المتزايد على المنطقة، منوّهة إلى وقوع الأرض بقرب أحياء المينة المتطورة التي تضم مستشفيات ومساجد وجوامع تاريخية وشبكة طرق وخدمات لوجستية.

ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن المدينة المنوّرة تعد من المناطق الحيوية للاستثمار الآمن والمحقق للعوائد المالية السريعة؛ نظراً لحجم الإقبال عليها، لاسيما ما تتمتع به من تطور ونمو كبير بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمنطقة التي تمثل الوجهة السياحية الدينية الثانية بالمملكة.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "أرض الدائري الثاني بالمدينة" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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قريباً البيع.. "إتقان العقارية" تبدأ بتسويق أرض الدائري الثاني بقلب المدينة النبوية التي تتنوع فرص الاستثمار فيها
سبق

بدأت شركة إتقان العقارية بالحملة التسويقية لبيع أرض الدائري الثاني الواقعة بحي المبعوث بالحرة الشرقية- وسط المدينة المنوّرة، وبقرب الحرم النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بــ (73.838.15) متراً مربعاً، تتنوع استخداماتها ما بين تجاري وسكني وتحيط بها الخدمات، حيث تعد الفرصة للاستثمار الذي يحقق التنمية الشاملة في المدينة التي يقصدها الملايين من الزائرين سنوياً.

وبيّنت شركة إتقان رائدة التطوير والتسويق العقاري أن الأرض مما يميزها وقوعها بقلب المدينة المنوّرة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب من المستثمرين مع قلة المعروض في المناطق القريبة من الحرم النبوي والمعالم الحضارية والتاريخية التي تزخر بها المدينة كموقع جذب للزائرين الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم.

وأكّدت "إتقان" أن أرض الدائري الثاني تتنوع الفرص الممكنة للاستثمار فيها ما بين مجمع بوليفارد، أو كأراضٍ متعددة الاستخدامات ذات عوائد مالية كبيرة تماشياً مع موقعها المميز وحجم الطلب المتزايد على المنطقة، منوّهة إلى وقوع الأرض بقرب أحياء المينة المتطورة التي تضم مستشفيات ومساجد وجوامع تاريخية وشبكة طرق وخدمات لوجستية.

ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن المدينة المنوّرة تعد من المناطق الحيوية للاستثمار الآمن والمحقق للعوائد المالية السريعة؛ نظراً لحجم الإقبال عليها، لاسيما ما تتمتع به من تطور ونمو كبير بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمنطقة التي تمثل الوجهة السياحية الدينية الثانية بالمملكة.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "أرض الدائري الثاني بالمدينة" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
01:17 PM

قريباً البيع.. "إتقان العقارية" تبدأ بتسويق أرض الدائري الثاني بقلب المدينة النبوية التي تتنوع فرص الاستثمار فيها

تقدّر مساحتها بأكثر من 73 ألف متر بموقع إستراتيجي للاستثمار العقاري المتنوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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بدأت شركة إتقان العقارية بالحملة التسويقية لبيع أرض الدائري الثاني الواقعة بحي المبعوث بالحرة الشرقية- وسط المدينة المنوّرة، وبقرب الحرم النبوي، على مساحة إجمالية تقدر بــ (73.838.15) متراً مربعاً، تتنوع استخداماتها ما بين تجاري وسكني وتحيط بها الخدمات، حيث تعد الفرصة للاستثمار الذي يحقق التنمية الشاملة في المدينة التي يقصدها الملايين من الزائرين سنوياً.

وبيّنت شركة إتقان رائدة التطوير والتسويق العقاري أن الأرض مما يميزها وقوعها بقلب المدينة المنوّرة التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في حجم الطلب من المستثمرين مع قلة المعروض في المناطق القريبة من الحرم النبوي والمعالم الحضارية والتاريخية التي تزخر بها المدينة كموقع جذب للزائرين الذين يقصدونها من كل أنحاء العالم.

وأكّدت "إتقان" أن أرض الدائري الثاني تتنوع الفرص الممكنة للاستثمار فيها ما بين مجمع بوليفارد، أو كأراضٍ متعددة الاستخدامات ذات عوائد مالية كبيرة تماشياً مع موقعها المميز وحجم الطلب المتزايد على المنطقة، منوّهة إلى وقوع الأرض بقرب أحياء المينة المتطورة التي تضم مستشفيات ومساجد وجوامع تاريخية وشبكة طرق وخدمات لوجستية.

ولفتت "إتقان" في ختام بيانها الصحفي إلى أن المدينة المنوّرة تعد من المناطق الحيوية للاستثمار الآمن والمحقق للعوائد المالية السريعة؛ نظراً لحجم الإقبال عليها، لاسيما ما تتمتع به من تطور ونمو كبير بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة للمنطقة التي تمثل الوجهة السياحية الدينية الثانية بالمملكة.

ودعت شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "أرض الدائري الثاني بالمدينة" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)، (0550052000)، أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

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