فريق السلام السعودي يشارك في الكشف على مخيمات الحجاج للتأكد من إجراءات السلامة

125 متطوعًا ومتطوعة يستقبلون ضيوف الرحمن بالمنافذ البحرية والجوية

يشارك السلام السعودي للبحث والإنقاذ مع الدفاع المدني في حج هذا العام ١٤٤٠، حيث بدأ استعداداته منذ إعلان وصول أول رحلة باستقبال ضيوف الرحمن بالورود والأهازيج في المنافذ البحرية والجوية، ورفع حالة الجاهزية بتدريب الأعضاء والعضوات على الإسعافات الأولية والخدمات الإرشادية وإدارة الحشود، وفي أيام الحج يقوم السلام بتقديم الخدمات باحترافية في مجال الإسعافات في المشاعر المقدسة ابتداء من منى يوم التروية وانتهاء بها في آخر أيام التشريق.

ويبلغ عدد المشاركين والمشاركات من أعضاء وعضوات الفريق للعام الحالي في مكة والمدينة أكثر من ١٢٥ متطوعًا ومتطوعة منهم ١٠٠ في مكة قَدِموا من مناطق المملكة وتم تقسيمهم إلى ٣٣ مجموعة ترافقهم مركبتا إسعاف مجهزتان، وبلغ عدد الحقائب الإسعافية ٥٠ حقيبة إسعافية متقدمة حيث تم تقسيم المجموعات ما بين مسعفين وفي مجال الأمن والسلامة.

كما تم تكليف فريق السلام بمباشرة الكشف على مخيمات الحجاج والتأكد من إجراءات السلامة الوقائية بها، وذلك بعد أن خضع الأعضاء والعضوات لتدريب مكثف وتطبيق نظري وعملي واختبارات قياسية بالدفاع المدني وأصبح أعضاء السلام بكامل التأهيل للمشاركة مع الدفاع المدني في ذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي للسلام السعودي محمد آل مداوي أن مناشط ومشاركات الفريق كثيرة وناجحة وهدفه الأساس المشاركة في خدمة وطننا المعطاء، وان السلام يسعى دومًا لمواكبة تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تهدف لرفع عدد المتطوعين وبذلك يسعى لأن يكون مدرسة احترافية للتدريب والتأهيل، كما نتطلع لأن نحظى براعٍ رسمي لدعم السلام لإيصال رسالته المجتمعية ليقدم الأكثر والأكثر لهذا البلد المعطاء، كما بين آل مداوي أن عملية الانضمام للسلام أصبحت ميسرة وبإمكان أبناء وبنات الوطن الالتحاق بالتطوع وذلك بالتواصل مع قيادة السلام عبر أحد وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التواصل عبر جوال السلام +966501163388 .

يُشار إلى أن فريق “السلام السعودي للبحث والإنقاذ يعمل تحت مظلة الدفاع المدني ومسجل في وزارة الداخلية موجود في مناطق المملكة ويعمل على مدار الساعة في مجال البحث والإنقاذ بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية في معايدة دور الأيتام ونزلاء ونزيلات الشؤون الاجتماعية وتقديم الدورات المجانية في المدارس والجامعات وتدريب قوات أمن الحج والعمرة وكشافة التعليم في مجال الإسعافات الأولية.