برعاية أمير الشرقية.. انطلاق ملتقى "نرعاك 6" في "سايتك" 12 ديسمبر

بهدف تطوير الذات وتنميتها وتربية الأبناء وتحقيق الاستقرار الأسري

ينظِّم مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، فعاليات الملتقى الأسري "نرعاك" السادس تحت شعار "أسرة مترابطة.. مجتمع آمن"، بدءًا من الثاني من محرم 1440 هـ، الموافق 12 سبتمبر 2018، ولمدة أربعة أيام، ويشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين بالتربية والعلوم النفسية والاجتماعية.

ويهدف الملتقى - بحسب المدير العام لمركز "سايتك"، الدكتور حسن الأحمدي - إلى تطوير الذات وتنميتها، وتربية الأبناء في العصر الحديث، ومعرفة طرق تحقيق الاستقرار الأسري وإيجابياته، إضافة إلى توعية الأسرة بأهمية إدارة المال، وتعزيز ثقافة الادخار والتوفير لدى الأسرة.

وأكد أن هذا الملتقى يسلط الضوء على تعميق التواصل بين أفراد الأسرة، وتعزيز مستوى الاستقرار داخلها.. وقال في السياق ذاته: إننا ننطلق من خلال تنظيم هذا الملتقى من إيمان عميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع؛ وبصلاحها يزداد المجتمع استقرارًا وتماسكًا، ويواصل نموذجه المكتمل للتنمية الذي يستند لقيم إنسانية وحضارية، تزيد تطوره وازدهاره، وتحافظ على خصوصيته وتفرده.

وبالمقابل أشار مساعد المدير العام بسايتك وليد الرشيد إلى أن فوز ملتقى "نرعاك" بجائزة الأميرة صيتة للعمل الاجتماعي العام الماضي يزيدهم مسؤولية في استمرار النجاح لمواصلته في النسخة السادسة؛ إذ أسهمت النسخ السابقة في تقويم عدد من السلوكيات؛ إذ يعد الملتقى نواة لرفع سلوك التغيير الإيجابي تجاه التربية، وتعزيز الرابط الأسري.

وأوضح أن الملتقى يتضمن معرضًا للكتاب، ومحاضرات، وورش عمل للعديد من المتحدثين المختصين، منها محاضرة للأميرة د. الجوهرة بنت فهد آل سعود مديرة جامعة الأميرة نورة سابقًا ورئيسة الفريق العلمي لقضايا وطنية بعنوان "التعامل مع الأبناء في الواقع المعاصر"، ويشارك البروفيسور راشد السهل بمحاضرة "مشكلات الأبناء.. أسبابها وطرق علاجها"، ومحاضرة "فن الاستمتاع بالحياة" للدكتور أيوب الأيوب، ومحاضرة "كيف ينجح زواجك قبل وبعد أن يبدأ" للدكتور حمود القشعان، وورشة عمل "إدارة المال والثروة" من تقديم الدكتور محمد العولقي، ويشارك الدكتور بشير الرشيدي بمحاضرة عن "فن التأثير".