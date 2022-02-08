توفي اليوم والد الزميل الدكتور عبدالرحمن الإمام ووالد زوجة الزميل محمود الغنام، المدققان اللغويان بـ"سبق" بالقاهرة..البقاء لله .. اللهم اغفر له وارحمه.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدم بالعزاء للزميلين عبدالرحمن الإمام ومحمود الغنام.. البقاء لله.
أسرة تحرير "سبق" تعزي الزميلين "الغنام" و"الإمام"
توفي اليوم والد الزميل الدكتور عبدالرحمن الإمام ووالد زوجة الزميل محمود الغنام، المدققان اللغويان بـ"سبق" بالقاهرة..البقاء لله .. اللهم اغفر له وارحمه.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدم بالعزاء للزميلين عبدالرحمن الإمام ومحمود الغنام.. البقاء لله.
توفي اليوم والد الزميل الدكتور عبدالرحمن الإمام ووالد زوجة الزميل محمود الغنام، المدققان اللغويان بـ"سبق" بالقاهرة..البقاء لله .. اللهم اغفر له وارحمه.
أسرة تحرير "سبق" تعزي الزميلين "الغنام" و"الإمام"
توفي اليوم والد الزميل الدكتور عبدالرحمن الإمام ووالد زوجة الزميل محمود الغنام، المدققان اللغويان بـ"سبق" بالقاهرة..البقاء لله .. اللهم اغفر له وارحمه.
أسرة تحرير "سبق"، تتقدم بالعزاء للزميلين عبدالرحمن الإمام ومحمود الغنام.. البقاء لله.