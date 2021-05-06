"إغاثي الملك" يختتم توزيع السلال الغذائية في فلسطين

واصل توزيع كسوة عيد الفطر للأطفال الأيتام في لبنان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في دولة فلسطين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى أمس توزيع 16.550 سلة غذائية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية ودور رعاية الأيتام.

وذكر مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين يعد تجسيدا لدور المملكة العربية السعودية في الوقوف مع الدول الشقيقة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الذي لا يدخر جهداً بتقديم المساعدات لمحتاجيها.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال أمس، مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق المنية وعكار والناعمة وإقليم الخروب والبقاع، استفاد منها 1.181 طفلاً.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ.