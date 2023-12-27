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"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

عالم أوبئة يحذر: هكذا ينتشر "أوميكرون" دون قصد

طالب بتعديل قائمة الأعراض الرئيسية للإصابة بـ"كوفيد-19"

حذر خبير صحي من إمكانية نشر المصابين بالمتحور "أوميكرون"، أحدث سلالات فيروس كورونا دون قصد، لاعتقادهم بأنها أعراض نزلة برد عادية.

وأوضح أستاذ علم الأوبئة الجينية في كلية كينجز لندن، تيم سبيكتور، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك حاجة ملحة لتعديل قائمة الأعراض الرئيسية للإصابة بمرض "كوفيد-19"، بسبب التشابه الكبير بين أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد التقليدية.

وأبدى "تيم" استغرابه من عدم إدراج الحملات الحكومية للتوعية بأعراض "كوفيد-19"، سيلان الأنف والصداع العطس باعتبارها أعراض المتحور "أوميكرون"، واقتصارها على الأعراض التقليدية للفيروس مثل الحرارة المرتفعة والسعال المستمر.

ويعتقد خبير الأمراض المعدية أن التوعية الخاطئة تدفع الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بنزلات البرد لتجاهلها بانتظار الأعراض المعروفة مثل الحمى وفقدان حاسة الشم، على اعتبار أنها الدليل الحاسم على إصابته بالفيروس، موجهاً نصيحة للأشخاص الذين يواجهون أي عارض صحي بأن يسارعوا إلى إجراء فحص "بي سي آر".

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عالم أوبئة يحذر: هكذا ينتشر "أوميكرون" دون قصد
سبق

حذر خبير صحي من إمكانية نشر المصابين بالمتحور "أوميكرون"، أحدث سلالات فيروس كورونا دون قصد، لاعتقادهم بأنها أعراض نزلة برد عادية.

وأوضح أستاذ علم الأوبئة الجينية في كلية كينجز لندن، تيم سبيكتور، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك حاجة ملحة لتعديل قائمة الأعراض الرئيسية للإصابة بمرض "كوفيد-19"، بسبب التشابه الكبير بين أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد التقليدية.

وأبدى "تيم" استغرابه من عدم إدراج الحملات الحكومية للتوعية بأعراض "كوفيد-19"، سيلان الأنف والصداع العطس باعتبارها أعراض المتحور "أوميكرون"، واقتصارها على الأعراض التقليدية للفيروس مثل الحرارة المرتفعة والسعال المستمر.

ويعتقد خبير الأمراض المعدية أن التوعية الخاطئة تدفع الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بنزلات البرد لتجاهلها بانتظار الأعراض المعروفة مثل الحمى وفقدان حاسة الشم، على اعتبار أنها الدليل الحاسم على إصابته بالفيروس، موجهاً نصيحة للأشخاص الذين يواجهون أي عارض صحي بأن يسارعوا إلى إجراء فحص "بي سي آر".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
03:23 PM

عالم أوبئة يحذر: هكذا ينتشر "أوميكرون" دون قصد

طالب بتعديل قائمة الأعراض الرئيسية للإصابة بـ"كوفيد-19"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر خبير صحي من إمكانية نشر المصابين بالمتحور "أوميكرون"، أحدث سلالات فيروس كورونا دون قصد، لاعتقادهم بأنها أعراض نزلة برد عادية.

وأوضح أستاذ علم الأوبئة الجينية في كلية كينجز لندن، تيم سبيكتور، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك حاجة ملحة لتعديل قائمة الأعراض الرئيسية للإصابة بمرض "كوفيد-19"، بسبب التشابه الكبير بين أعراض "أوميكرون" ونزلات البرد التقليدية.

وأبدى "تيم" استغرابه من عدم إدراج الحملات الحكومية للتوعية بأعراض "كوفيد-19"، سيلان الأنف والصداع العطس باعتبارها أعراض المتحور "أوميكرون"، واقتصارها على الأعراض التقليدية للفيروس مثل الحرارة المرتفعة والسعال المستمر.

ويعتقد خبير الأمراض المعدية أن التوعية الخاطئة تدفع الأشخاص الذين يعانون من أعراض شبيهة بنزلات البرد لتجاهلها بانتظار الأعراض المعروفة مثل الحمى وفقدان حاسة الشم، على اعتبار أنها الدليل الحاسم على إصابته بالفيروس، موجهاً نصيحة للأشخاص الذين يواجهون أي عارض صحي بأن يسارعوا إلى إجراء فحص "بي سي آر".

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