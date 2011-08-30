الدمام .. تعقيم 787 موقعاً باستخدام 152246 لتراً من المطهرات

أمانة المنطقة: بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، حملة تعقيم وتطهير 787 موقعاً، باستخدام 152246 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، إضافة إلى رفع 7379 طناً من النفايات، وإزالة 3621 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات في مدينة الدمام.

وأكدت الأمانة، العمل على استمرار خطتها الدورية بشكلٍ يومي ومتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدة حرصها على متابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة، مهيبة بجميع المواطنين والمقيمين، التعاون مع الأمانة، والابلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات 940، إضافة إلى قنوات الأمانة التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي.