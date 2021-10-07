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شركة "نقل وتقنيات المياه" تشارك بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة في إكسبو دبي

تحت شعار "استثمر في السعودية".. بإشراف وزارة الاستثمار

أعلنت شركة "نقل وتقنيات المياه" عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، والذي يقام في الفترة الممتدة من 5-7 أكتوبر في مركز دبي للمعارض "إكسبو دبي"، حيث تشارك الشركة تجاربها ضمن المعرض المصاحب في جناح المملكة العربية السعودية والذي تشرف عليه وزارة الاستثمار السعودية.

ويعد ويتكس الحدث الأضخم من نوعه والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 1999؛ حيث يسلط الضوء على أحدث تطورات الطاقة المتجددة حول العالم، متناولًا مواضيع ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد الطبيعية، ومناقشة الحلول من أجل توفير حلول بيئية مستدامة، كما أنه يتيح الفرصة لتبادل التقنيات والابتكارات في المجالات ذات العلاقة، كما يسهم المؤتمر في توفير فرص تجارية بين الموردين والمستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية المهندس علي الشهري: "تأتي مشاركتنا بهدف التعريف بالشركة وأبرز خدماتها المتعلقة بحلول أنظمة نقل وتقنيات المياه بشكل عام".

وأردف قائلًا: "كما نسعى من خلال تواجدنا بالمعرض لبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية والمحلية وتحديداً في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل فاعل في قطاع المياه".

جدير بالذكر أن شركة نقل وتقنيات المياه التي تتخذ الرياض مقرًا لها، تولت منذ تأسيسها عام 2019م عمليات تطوير وإدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الحلول في مجال تقنيات وأبحاث المياه لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية، معتمدة في ذلك على نموذج عمل يأخذ في الاعتبار استدامة الخدمات وتلبية احتياجات الإمداد لتعزيز الأمن المائي في المملكة، مستلهمة في ذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ضمن رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة "نقل وتقنيات المياه" تشارك بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة في إكسبو دبي
سبق

أعلنت شركة "نقل وتقنيات المياه" عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، والذي يقام في الفترة الممتدة من 5-7 أكتوبر في مركز دبي للمعارض "إكسبو دبي"، حيث تشارك الشركة تجاربها ضمن المعرض المصاحب في جناح المملكة العربية السعودية والذي تشرف عليه وزارة الاستثمار السعودية.

ويعد ويتكس الحدث الأضخم من نوعه والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 1999؛ حيث يسلط الضوء على أحدث تطورات الطاقة المتجددة حول العالم، متناولًا مواضيع ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد الطبيعية، ومناقشة الحلول من أجل توفير حلول بيئية مستدامة، كما أنه يتيح الفرصة لتبادل التقنيات والابتكارات في المجالات ذات العلاقة، كما يسهم المؤتمر في توفير فرص تجارية بين الموردين والمستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية المهندس علي الشهري: "تأتي مشاركتنا بهدف التعريف بالشركة وأبرز خدماتها المتعلقة بحلول أنظمة نقل وتقنيات المياه بشكل عام".

وأردف قائلًا: "كما نسعى من خلال تواجدنا بالمعرض لبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية والمحلية وتحديداً في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل فاعل في قطاع المياه".

جدير بالذكر أن شركة نقل وتقنيات المياه التي تتخذ الرياض مقرًا لها، تولت منذ تأسيسها عام 2019م عمليات تطوير وإدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الحلول في مجال تقنيات وأبحاث المياه لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية، معتمدة في ذلك على نموذج عمل يأخذ في الاعتبار استدامة الخدمات وتلبية احتياجات الإمداد لتعزيز الأمن المائي في المملكة، مستلهمة في ذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ضمن رؤية 2030.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
08:30 AM

شركة "نقل وتقنيات المياه" تشارك بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة في إكسبو دبي

تحت شعار "استثمر في السعودية".. بإشراف وزارة الاستثمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "نقل وتقنيات المياه" عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، والذي يقام في الفترة الممتدة من 5-7 أكتوبر في مركز دبي للمعارض "إكسبو دبي"، حيث تشارك الشركة تجاربها ضمن المعرض المصاحب في جناح المملكة العربية السعودية والذي تشرف عليه وزارة الاستثمار السعودية.

ويعد ويتكس الحدث الأضخم من نوعه والذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام 1999؛ حيث يسلط الضوء على أحدث تطورات الطاقة المتجددة حول العالم، متناولًا مواضيع ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد الطبيعية، ومناقشة الحلول من أجل توفير حلول بيئية مستدامة، كما أنه يتيح الفرصة لتبادل التقنيات والابتكارات في المجالات ذات العلاقة، كما يسهم المؤتمر في توفير فرص تجارية بين الموردين والمستهلكين.

وفي هذا السياق، صرح المدير العام لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية المهندس علي الشهري: "تأتي مشاركتنا بهدف التعريف بالشركة وأبرز خدماتها المتعلقة بحلول أنظمة نقل وتقنيات المياه بشكل عام".

وأردف قائلًا: "كما نسعى من خلال تواجدنا بالمعرض لبحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية والمحلية وتحديداً في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل فاعل في قطاع المياه".

جدير بالذكر أن شركة نقل وتقنيات المياه التي تتخذ الرياض مقرًا لها، تولت منذ تأسيسها عام 2019م عمليات تطوير وإدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين وإسناد المياه في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقديم الحلول في مجال تقنيات وأبحاث المياه لخدمة مختلف القطاعات الاقتصادية، معتمدة في ذلك على نموذج عمل يأخذ في الاعتبار استدامة الخدمات وتلبية احتياجات الإمداد لتعزيز الأمن المائي في المملكة، مستلهمة في ذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ضمن رؤية 2030.

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