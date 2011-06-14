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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي

لم ترد تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.

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زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي
سبق

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
01:15 PM

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي

لم ترد تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، سواحل تشيلي بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلو متراً من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عُرضة للزلازل, مبينة أنه لم ترد أيّ تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية.

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