وكيل بيشة ووكيل أمانة عسير يدشنان "ريشتي حضارتي"

"الملكي" يفوز على "شباب المطار" في نهائي بطولة الشهداء

دشن وكيل محافظة بيشة، سعيد بن ناصر الطلوق، بمركز الحازمي بحضور وكيل أمانة عسير للأراضي والمساحة المهندس محمد أحمد آل طالع، خيمة "ريشتي حضارتي"، ورعاية نهائي بطولة شهداء الحد الجنوبي بين فريقيْ "الملكي وشباب المطار"؛ حيث فاز نادي الملكي بركلات الترجيح.

وكان في استقبال وكيل المحافظة رئيسُ مركز الحازمي، عبدالله بن سعيد آل ضمك، ورئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمحافظة وجمع من أعيان القرى.

وقدّم وكيل محافظة بيشة شكره لرئيس ومنسوبي بلدية الحازمي على هذه المبادرة؛ مؤكدًا أن مشاركته في هذه المناسبة واجب عليه وعلى كل مواطن تجاه مَن ضحوا بأنفسهم فداء للوطن.

وقال "القرني": فكرة تسمية البطولة باسم شهداء هذا الوطن تأتي تكريمًا وتخليدًا لذكرى هؤلاء الرجال الأبطال الذين بذلوا أنفسهم دفاعًا عن الدين والوطن.

وأضاف: هناك فعاليات مصاحبة تتمثل في "ريشتي حضارتي" بمشاركة عدد من الفنانين التشكيلين.