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مصادر "سبق": طيران أديل يستقبل حديثي التخرج لبرنامج توظيف الطيارين

من حاملي الرخص والدارسين على حسابهم ضمن خطط دعم التوطين

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن طيران أديل الاقتصادي المملوك للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، في الإجراءات النهائية لإطلاق برنامج توظيف وتبني الطيارين السعوديين حديثي التخرج، من حاملي رخص الطيران والدارسين على حسابهم الخاص، ضمن خطط الناقلة لدعم التوطين في قطاع الطيران.

ووفقًا لتشريعات الطيران المدني، فالشركات السعودية تتبنى الطيارين الحاصلين على رخصة طيار خاص وطيار تجاري، بمجموع ساعات طيران 240 ساعة ومنها 25 ساعة على طائرات ذات محركين، وكما يوجد عدد من حديثي التخرج ينتظرون قبولهم في الشركات السعودية، وسيتم توطين وظيفة طيار مساعد خلال أقل من ثلاث سنوات بكل الشركات السعودية.

يُذكر أن طيران أديل هي أول شركة من الشركات الجديدة تتبنى الطيارين حديثي التخرج، ليتم تدريبهم على الطائرات التجارية، وتم تأهيل عددٍ من الطيارين السعوديين بطيران أديل، ليكونوا مدربين ومختبرين للطيران؛ استعدادًا لإطلاق برنامج تبني الطيارين السعوديين.

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مصادر "سبق": طيران أديل يستقبل حديثي التخرج لبرنامج توظيف الطيارين
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن طيران أديل الاقتصادي المملوك للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، في الإجراءات النهائية لإطلاق برنامج توظيف وتبني الطيارين السعوديين حديثي التخرج، من حاملي رخص الطيران والدارسين على حسابهم الخاص، ضمن خطط الناقلة لدعم التوطين في قطاع الطيران.

ووفقًا لتشريعات الطيران المدني، فالشركات السعودية تتبنى الطيارين الحاصلين على رخصة طيار خاص وطيار تجاري، بمجموع ساعات طيران 240 ساعة ومنها 25 ساعة على طائرات ذات محركين، وكما يوجد عدد من حديثي التخرج ينتظرون قبولهم في الشركات السعودية، وسيتم توطين وظيفة طيار مساعد خلال أقل من ثلاث سنوات بكل الشركات السعودية.

يُذكر أن طيران أديل هي أول شركة من الشركات الجديدة تتبنى الطيارين حديثي التخرج، ليتم تدريبهم على الطائرات التجارية، وتم تأهيل عددٍ من الطيارين السعوديين بطيران أديل، ليكونوا مدربين ومختبرين للطيران؛ استعدادًا لإطلاق برنامج تبني الطيارين السعوديين.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
10:07 PM

مصادر "سبق": طيران أديل يستقبل حديثي التخرج لبرنامج توظيف الطيارين

من حاملي الرخص والدارسين على حسابهم ضمن خطط دعم التوطين

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راكان العبيد - الرياض
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6,267

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق"، أن طيران أديل الاقتصادي المملوك للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، في الإجراءات النهائية لإطلاق برنامج توظيف وتبني الطيارين السعوديين حديثي التخرج، من حاملي رخص الطيران والدارسين على حسابهم الخاص، ضمن خطط الناقلة لدعم التوطين في قطاع الطيران.

ووفقًا لتشريعات الطيران المدني، فالشركات السعودية تتبنى الطيارين الحاصلين على رخصة طيار خاص وطيار تجاري، بمجموع ساعات طيران 240 ساعة ومنها 25 ساعة على طائرات ذات محركين، وكما يوجد عدد من حديثي التخرج ينتظرون قبولهم في الشركات السعودية، وسيتم توطين وظيفة طيار مساعد خلال أقل من ثلاث سنوات بكل الشركات السعودية.

يُذكر أن طيران أديل هي أول شركة من الشركات الجديدة تتبنى الطيارين حديثي التخرج، ليتم تدريبهم على الطائرات التجارية، وتم تأهيل عددٍ من الطيارين السعوديين بطيران أديل، ليكونوا مدربين ومختبرين للطيران؛ استعدادًا لإطلاق برنامج تبني الطيارين السعوديين.

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