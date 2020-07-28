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استمرار صرف التعويضات للمواطنين الذين تقع أملاكهم في "نيوم"

بعدما شرعت عدة جهات في ترسيم الأراضي السكنية بتبوك وضباء

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية "تنمية"، من خلال مقره بإمارة منطقة تبوك وبمتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم"، وذلك بشكل يومي، كما سيستمر العمل والصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وكانت اللجان العاملة من عدة جهات مشتركة ومتخصصة قد شرعت في ترسيم ومسح الأراضي السكنية في محافظتي تبوك وضباء؛ استعداداً لمنحها للمواطنين فضلاً عن التعويضات المالية.

البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية تنمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار صرف التعويضات للمواطنين الذين تقع أملاكهم في "نيوم"
سبق

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية "تنمية"، من خلال مقره بإمارة منطقة تبوك وبمتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم"، وذلك بشكل يومي، كما سيستمر العمل والصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وكانت اللجان العاملة من عدة جهات مشتركة ومتخصصة قد شرعت في ترسيم ومسح الأراضي السكنية في محافظتي تبوك وضباء؛ استعداداً لمنحها للمواطنين فضلاً عن التعويضات المالية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:02 PM

استمرار صرف التعويضات للمواطنين الذين تقع أملاكهم في "نيوم"

بعدما شرعت عدة جهات في ترسيم الأراضي السكنية بتبوك وضباء

A A A
نواف الغضوري - الرياض
0
3,811

يواصل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية "تنمية"، من خلال مقره بإمارة منطقة تبوك وبمتابعة مباشرة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، صرف التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع "نيوم"، وذلك بشكل يومي، كما سيستمر العمل والصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وكانت اللجان العاملة من عدة جهات مشتركة ومتخصصة قد شرعت في ترسيم ومسح الأراضي السكنية في محافظتي تبوك وضباء؛ استعداداً لمنحها للمواطنين فضلاً عن التعويضات المالية.

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