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صورة الصمود.. شاب فلسطيني يلوح بعلامة النصر أثناء انتشاله حياً من تحت ركام منزله

بعد مجزرة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة بغزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب فلسطيني، أثناء انتشاله حياً من تحت ركام منزله، بعد مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وتُظهر الصورة الشاب وهو يرفع علامة النصر بأصبعيه وهو تحت الأنقاض.

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صورة الصمود.. شاب فلسطيني يلوح بعلامة النصر أثناء انتشاله حياً من تحت ركام منزله
سبق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب فلسطيني، أثناء انتشاله حياً من تحت ركام منزله، بعد مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وتُظهر الصورة الشاب وهو يرفع علامة النصر بأصبعيه وهو تحت الأنقاض.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
02:21 PM

صورة الصمود.. شاب فلسطيني يلوح بعلامة النصر أثناء انتشاله حياً من تحت ركام منزله

بعد مجزرة نفّذها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة بغزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,700

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشاب فلسطيني، أثناء انتشاله حياً من تحت ركام منزله، بعد مجزرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وتُظهر الصورة الشاب وهو يرفع علامة النصر بأصبعيه وهو تحت الأنقاض.

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