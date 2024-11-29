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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يتداول عند 75.44 دولار للبرميل

رويترز: زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 4.6%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت خسائر قوية، الجمعة، في أعقاب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، لكن تصاعدت التوقعات بأن تقرر "أوبك+" خلال هذا الأسبوع وقف زيادة الإنتاج استجابة للتطورات الصحية الجديدة.

وخلال الجمعة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10% - مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2020 - بعدما أثار متحور "أوميكرون" مخاوف المستثمرين في الأسواق المالية، وسط مخاوف بأن يعرقل تعافي النمو الاقتصادي، مما قد يضر بالطلب على النفط، كما أنه يزيد من مخاوف فائض المعروض خلال الربع الأول بعد قرارات كبرى الدول المستهلكة بالسحب من مخزوناتها.

وظهر "أوميكرون" بالفعل في عدة دول حول العالم، إذ اكتُشفت حالات جديدة في هولندا والدنمارك وأستراليا، حتى مع فرض تلك الدول قيودًا صارمة على السفر.

على صعيد آخر، قالت مصادر في "أوبك+" لوكالة "رويترز"، إن التحالف قرر تأجيل الاجتماعات الفنية إلى وقت لاحق هذا الأسبوع، مما يمنحهم مزيداً من الوقت لتقييم تأثير "أوميكرون" على معدلات الطلب على النفط وأسعاره.

أما عن التداولات، فارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.7% عند 75.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 4.6% أو 3.1 دولار، مسجلة 71.28 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يتداول عند 75.44 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت خسائر قوية، الجمعة، في أعقاب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، لكن تصاعدت التوقعات بأن تقرر "أوبك+" خلال هذا الأسبوع وقف زيادة الإنتاج استجابة للتطورات الصحية الجديدة.

وخلال الجمعة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10% - مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2020 - بعدما أثار متحور "أوميكرون" مخاوف المستثمرين في الأسواق المالية، وسط مخاوف بأن يعرقل تعافي النمو الاقتصادي، مما قد يضر بالطلب على النفط، كما أنه يزيد من مخاوف فائض المعروض خلال الربع الأول بعد قرارات كبرى الدول المستهلكة بالسحب من مخزوناتها.

وظهر "أوميكرون" بالفعل في عدة دول حول العالم، إذ اكتُشفت حالات جديدة في هولندا والدنمارك وأستراليا، حتى مع فرض تلك الدول قيودًا صارمة على السفر.

على صعيد آخر، قالت مصادر في "أوبك+" لوكالة "رويترز"، إن التحالف قرر تأجيل الاجتماعات الفنية إلى وقت لاحق هذا الأسبوع، مما يمنحهم مزيداً من الوقت لتقييم تأثير "أوميكرون" على معدلات الطلب على النفط وأسعاره.

أما عن التداولات، فارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.7% عند 75.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 4.6% أو 3.1 دولار، مسجلة 71.28 دولار للبرميل.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
10:32 AM

ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يتداول عند 75.44 دولار للبرميل

رويترز: زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 4.6%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت خسائر قوية، الجمعة، في أعقاب ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، لكن تصاعدت التوقعات بأن تقرر "أوبك+" خلال هذا الأسبوع وقف زيادة الإنتاج استجابة للتطورات الصحية الجديدة.

وخلال الجمعة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10% - مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ أبريل 2020 - بعدما أثار متحور "أوميكرون" مخاوف المستثمرين في الأسواق المالية، وسط مخاوف بأن يعرقل تعافي النمو الاقتصادي، مما قد يضر بالطلب على النفط، كما أنه يزيد من مخاوف فائض المعروض خلال الربع الأول بعد قرارات كبرى الدول المستهلكة بالسحب من مخزوناتها.

وظهر "أوميكرون" بالفعل في عدة دول حول العالم، إذ اكتُشفت حالات جديدة في هولندا والدنمارك وأستراليا، حتى مع فرض تلك الدول قيودًا صارمة على السفر.

على صعيد آخر، قالت مصادر في "أوبك+" لوكالة "رويترز"، إن التحالف قرر تأجيل الاجتماعات الفنية إلى وقت لاحق هذا الأسبوع، مما يمنحهم مزيداً من الوقت لتقييم تأثير "أوميكرون" على معدلات الطلب على النفط وأسعاره.

أما عن التداولات، فارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 3.7% عند 75.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:22 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير 4.6% أو 3.1 دولار، مسجلة 71.28 دولار للبرميل.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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