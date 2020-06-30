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شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة

للتأكد من أبعاد كل جهة من الثوب وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية

قام الفريق المختص من إدارة الإنتاج وقسم التجميع ووحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبدالحميد المالكي؛ بتفقد ثوب الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، والتأكد من جاهزيته.

وفي التفاصيل: قام فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب المكون من (56) قطعة، مقسمة إلى (16) قطعة للحزام، و(8) قطع تحت الحزام، و(25) قنديلًا، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمرزاب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمس قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة.

ويمثل هذا العمل جهد عمل دؤوب على مدار أكثر من ثمانية أشهر، شارك فيه جميع الأقسام بالمجمع حتى هذه اللحظة الجميلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل بكل إتقان وجودة، وهذا ما كان ليتحقق إلا بفضل الله -عز وجل- والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإخلاص وتفاني الصنّاع في إنجاز هذا العمل الوطني الكبير بإشراف من إدارة المجمع وإدارة الإنتاج.

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شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة
سبق

قام الفريق المختص من إدارة الإنتاج وقسم التجميع ووحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبدالحميد المالكي؛ بتفقد ثوب الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، والتأكد من جاهزيته.

وفي التفاصيل: قام فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب المكون من (56) قطعة، مقسمة إلى (16) قطعة للحزام، و(8) قطع تحت الحزام، و(25) قنديلًا، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمرزاب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمس قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة.

ويمثل هذا العمل جهد عمل دؤوب على مدار أكثر من ثمانية أشهر، شارك فيه جميع الأقسام بالمجمع حتى هذه اللحظة الجميلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل بكل إتقان وجودة، وهذا ما كان ليتحقق إلا بفضل الله -عز وجل- والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإخلاص وتفاني الصنّاع في إنجاز هذا العمل الوطني الكبير بإشراف من إدارة المجمع وإدارة الإنتاج.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
09:18 PM

شاهد من مكة.. فريق الفحص والمعاينة يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة

للتأكد من أبعاد كل جهة من الثوب وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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2,490

قام الفريق المختص من إدارة الإنتاج وقسم التجميع ووحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، عبدالحميد المالكي؛ بتفقد ثوب الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، والتأكد من جاهزيته.

وفي التفاصيل: قام فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب المكون من (56) قطعة، مقسمة إلى (16) قطعة للحزام، و(8) قطع تحت الحزام، و(25) قنديلًا، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمرزاب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمس قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة.

ويمثل هذا العمل جهد عمل دؤوب على مدار أكثر من ثمانية أشهر، شارك فيه جميع الأقسام بالمجمع حتى هذه اللحظة الجميلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل بكل إتقان وجودة، وهذا ما كان ليتحقق إلا بفضل الله -عز وجل- والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وإخلاص وتفاني الصنّاع في إنجاز هذا العمل الوطني الكبير بإشراف من إدارة المجمع وإدارة الإنتاج.

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