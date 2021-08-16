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روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

"نيبينزيا" دعا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال العدائية

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب للذعر من التطورات الجارية في أفغانستان.

وقال "نيبينزيا" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان: "إن طالبان تعمل على استقرار الوضع في أفغانستان بعد السيطرة على العاصمة وأغلب الأراضي هناك، ولا يوجد سبب للذعر وكمثال على ذلك، فإن السفارة الروسية في كابول تعمل الآن بكامل طاقتها كالمعتاد"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ودعا مندوب روسيا جميع الأطراف الأفغانية إلى الامتناع عن الأعمال العدائية وحل النزاعات سلميًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان
سبق

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب للذعر من التطورات الجارية في أفغانستان.

وقال "نيبينزيا" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان: "إن طالبان تعمل على استقرار الوضع في أفغانستان بعد السيطرة على العاصمة وأغلب الأراضي هناك، ولا يوجد سبب للذعر وكمثال على ذلك، فإن السفارة الروسية في كابول تعمل الآن بكامل طاقتها كالمعتاد"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ودعا مندوب روسيا جميع الأطراف الأفغانية إلى الامتناع عن الأعمال العدائية وحل النزاعات سلميًا.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
09:13 PM

روسيا تعد أنه لا يوجد سبب للذعر مما يجري في أفغانستان

"نيبينزيا" دعا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال العدائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم (الاثنين)، أنه لا يوجد سبب للذعر من التطورات الجارية في أفغانستان.

وقال "نيبينزيا" خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لمناقشة الوضع في أفغانستان: "إن طالبان تعمل على استقرار الوضع في أفغانستان بعد السيطرة على العاصمة وأغلب الأراضي هناك، ولا يوجد سبب للذعر وكمثال على ذلك، فإن السفارة الروسية في كابول تعمل الآن بكامل طاقتها كالمعتاد"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

ودعا مندوب روسيا جميع الأطراف الأفغانية إلى الامتناع عن الأعمال العدائية وحل النزاعات سلميًا.

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