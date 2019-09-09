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"عبدالرحمن" بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعين

عاد لمنزل ذويه بعد قراءته لتقرير "سبق" ومناشدة والده

استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "سبق" لمناشدة والده.

وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"سبق" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "سبق".

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".

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"عبدالرحمن" بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعين
سبق

استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "سبق" لمناشدة والده.

وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"سبق" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "سبق".

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
07:28 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
08:09 PM

"عبدالرحمن" بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعين

عاد لمنزل ذويه بعد قراءته لتقرير "سبق" ومناشدة والده

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
9
7,361

استقبلت أسرة الشاب الجزائري "عبدالرحمن" ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر "سبق" لمناشدة والده.

وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير لـ"سبق" عن سرعة إيصال صوت أسرته ومناشدتهم للبحث عنه وسرعة استجابتها؛ إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده عبر "سبق".

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها بعنوان "عبدالرحمن اختفى بمكة منذ أسبوعين.. والأب: فعلها سابقاً بحجة الطفش".

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