مدير "تعليم تبوك": البرامج الصيفية للمعلمين تخدم التطوير المهني

ستنفذ خلال ذي القعدة المقبل والتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية

ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري؛ دعوة وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى؛ للمعلمين والمعلمات للتسجيل في "‫البرامج التدريبية الصيفية" التي ستنفذ خلال شهر ذي القعدة المقبل.

وتستوعب هذه البرامج ما يقارب ٧٠ ألف معلم ومعلمة وتعقد في جميع مناطق المملكة، ويتم التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية في غرة شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير التعليم أن هذه البرامج ستسهم في تحقيق الكفاءة والكفاية في الأداء والإنتاج، ونمو الثقافة المهنية كأساس كل تعلم وتطوير وتنمية للعنصر البشري بما يعزّز تقدم المجتمع وبنائه.

يُذكر أن الوزارة أقرّت مزايا عديدة للملتحقين والملتحقات من المعلمين والمعلمات بالبرامج التدريبية الصيفية؛ منها: نقاط في المفاضلة لحركة النقل الخارجي والداخلي، ونقاط للمفاضلة في برنامج خبرات الدولي، ونقاط للمفاضلة على الوظائف الإشرافية والقيادية.