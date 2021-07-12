النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2779 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 232259

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تتخذ العديد من الإجراءات للعودة بحذر

وقايةً من "كورونا" وحرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لسلامة المجتمع

أكّدت "دهانات الجزيرة" أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، مواكبةً للخطوات التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية في المملكة للتصدي لهذا الفيروس، تلافياً لتفشيه، وسعياً للحدّ من انتشاره.

وأشادت بما توليه حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة من اهتمام ورعاية صحية منقطعة النظير لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وبما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الفيروس، حفاظاً على الصحة العامة، وفق التوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشارت إلى أنها شرعت مع بداية بروز الجائحة باتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى الوعي في بيئة العمل بضرورة الوقاية من مخاطر الفيروس، وذلك من خلال نشرات توضيحية وتوعوية عبر مختلف وسائل التواصل، مع تأكيد أهمية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لحماية وسلامة المجتمع بأسره.

وأكّدت أنها كانت حريصة أشد الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لحماية صحة عملائها وصحة عائلاتهم، لذا قامت بتطبيق إجراءات سلامة صارمة فيما يتعلق بالتحقق من درجة حرارة الموظفين يومياً، وتجهيزهم باللباس الوقائي الشامل، وتعقيم عبوات المنتجات وأدوات الدهان، والشحنات بشكل كامل قبل إرسالها للعميل مباشرة، لضمان سلامة العميل وسلامة الموظف.

واستشعاراً لجسامة المخاطر المحدقة جرّاء انتشار هذا الفيروس أوضح الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" بأنها منذ بداية الجائحة شكّلت فريقاً لإدارة الأزمات يعمل على مدار الساعة، ويشرف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مبيناً أنه يُعنى حالياً بالإشراف على إجراءات "العودة بحذر" في بيئة العمل كي يستمر عطاء الشركة لكافة عملائها.

وضمن هذا الإطار بثّت "دهانات الجزيرة" فيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي، يلقي الضوء على ما تتخذه من إجراءات احترازية في مركزها الرئيسي ومصانعها ومرافقها للعودة للعمل بحذر، من قبيل وضع علامات التباعد الجسدي، وتعقيم المكاتب والممرات والمصاعد والمرافق، وتوفير معقمات الأيدي في جميع مواقع الشركة يومياً، وتطبيق البروتوكولات الصحية في النقل، وقياس درجة الحرارة، وتقليص عدد الركاب إلى النصف، وتصنيع المنتجات بأكثر الطرق سلامة، واستبدال بصمة اليد بالوجه، وتخفيض عدد الموظفين في المكان الواحد، واعتماد الاجتماعات عن بعد.

وأكّد الرميح أن "دهانات الجزيرة" استثمرت بنيتها التقنية عالية الأداء لاستدامة تلبية طلبات عملائها الكرام، باعتبارها أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت بدخول الرابط https://ajp.sa/Sabq وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها والتي تتجاوز 450 منتجاً بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات يمتد لأكثر من 40 عاماً.

دهانات الجزيرة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تتخذ العديد من الإجراءات للعودة بحذر
سبق

أكّدت "دهانات الجزيرة" أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، مواكبةً للخطوات التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية في المملكة للتصدي لهذا الفيروس، تلافياً لتفشيه، وسعياً للحدّ من انتشاره.

وأشادت بما توليه حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة من اهتمام ورعاية صحية منقطعة النظير لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وبما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الفيروس، حفاظاً على الصحة العامة، وفق التوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشارت إلى أنها شرعت مع بداية بروز الجائحة باتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى الوعي في بيئة العمل بضرورة الوقاية من مخاطر الفيروس، وذلك من خلال نشرات توضيحية وتوعوية عبر مختلف وسائل التواصل، مع تأكيد أهمية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لحماية وسلامة المجتمع بأسره.

وأكّدت أنها كانت حريصة أشد الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لحماية صحة عملائها وصحة عائلاتهم، لذا قامت بتطبيق إجراءات سلامة صارمة فيما يتعلق بالتحقق من درجة حرارة الموظفين يومياً، وتجهيزهم باللباس الوقائي الشامل، وتعقيم عبوات المنتجات وأدوات الدهان، والشحنات بشكل كامل قبل إرسالها للعميل مباشرة، لضمان سلامة العميل وسلامة الموظف.

واستشعاراً لجسامة المخاطر المحدقة جرّاء انتشار هذا الفيروس أوضح الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" بأنها منذ بداية الجائحة شكّلت فريقاً لإدارة الأزمات يعمل على مدار الساعة، ويشرف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مبيناً أنه يُعنى حالياً بالإشراف على إجراءات "العودة بحذر" في بيئة العمل كي يستمر عطاء الشركة لكافة عملائها.

وضمن هذا الإطار بثّت "دهانات الجزيرة" فيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي، يلقي الضوء على ما تتخذه من إجراءات احترازية في مركزها الرئيسي ومصانعها ومرافقها للعودة للعمل بحذر، من قبيل وضع علامات التباعد الجسدي، وتعقيم المكاتب والممرات والمصاعد والمرافق، وتوفير معقمات الأيدي في جميع مواقع الشركة يومياً، وتطبيق البروتوكولات الصحية في النقل، وقياس درجة الحرارة، وتقليص عدد الركاب إلى النصف، وتصنيع المنتجات بأكثر الطرق سلامة، واستبدال بصمة اليد بالوجه، وتخفيض عدد الموظفين في المكان الواحد، واعتماد الاجتماعات عن بعد.

وأكّد الرميح أن "دهانات الجزيرة" استثمرت بنيتها التقنية عالية الأداء لاستدامة تلبية طلبات عملائها الكرام، باعتبارها أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت بدخول الرابط https://ajp.sa/Sabq وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها والتي تتجاوز 450 منتجاً بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات يمتد لأكثر من 40 عاماً.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:06 PM
اخر تعديل
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
03:50 PM

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تتخذ العديد من الإجراءات للعودة بحذر

وقايةً من "كورونا" وحرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لسلامة المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
383

أكّدت "دهانات الجزيرة" أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، مواكبةً للخطوات التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية في المملكة للتصدي لهذا الفيروس، تلافياً لتفشيه، وسعياً للحدّ من انتشاره.

وأشادت بما توليه حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة من اهتمام ورعاية صحية منقطعة النظير لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وبما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الفيروس، حفاظاً على الصحة العامة، وفق التوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشارت إلى أنها شرعت مع بداية بروز الجائحة باتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى الوعي في بيئة العمل بضرورة الوقاية من مخاطر الفيروس، وذلك من خلال نشرات توضيحية وتوعوية عبر مختلف وسائل التواصل، مع تأكيد أهمية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لحماية وسلامة المجتمع بأسره.

وأكّدت أنها كانت حريصة أشد الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لحماية صحة عملائها وصحة عائلاتهم، لذا قامت بتطبيق إجراءات سلامة صارمة فيما يتعلق بالتحقق من درجة حرارة الموظفين يومياً، وتجهيزهم باللباس الوقائي الشامل، وتعقيم عبوات المنتجات وأدوات الدهان، والشحنات بشكل كامل قبل إرسالها للعميل مباشرة، لضمان سلامة العميل وسلامة الموظف.

واستشعاراً لجسامة المخاطر المحدقة جرّاء انتشار هذا الفيروس أوضح الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" بأنها منذ بداية الجائحة شكّلت فريقاً لإدارة الأزمات يعمل على مدار الساعة، ويشرف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مبيناً أنه يُعنى حالياً بالإشراف على إجراءات "العودة بحذر" في بيئة العمل كي يستمر عطاء الشركة لكافة عملائها.

وضمن هذا الإطار بثّت "دهانات الجزيرة" فيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي، يلقي الضوء على ما تتخذه من إجراءات احترازية في مركزها الرئيسي ومصانعها ومرافقها للعودة للعمل بحذر، من قبيل وضع علامات التباعد الجسدي، وتعقيم المكاتب والممرات والمصاعد والمرافق، وتوفير معقمات الأيدي في جميع مواقع الشركة يومياً، وتطبيق البروتوكولات الصحية في النقل، وقياس درجة الحرارة، وتقليص عدد الركاب إلى النصف، وتصنيع المنتجات بأكثر الطرق سلامة، واستبدال بصمة اليد بالوجه، وتخفيض عدد الموظفين في المكان الواحد، واعتماد الاجتماعات عن بعد.

وأكّد الرميح أن "دهانات الجزيرة" استثمرت بنيتها التقنية عالية الأداء لاستدامة تلبية طلبات عملائها الكرام، باعتبارها أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت بدخول الرابط https://ajp.sa/Sabq وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها والتي تتجاوز 450 منتجاً بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات يمتد لأكثر من 40 عاماً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,752
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,029
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,774
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,972

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

حسن آل عمير
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة