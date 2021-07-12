بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تتخذ العديد من الإجراءات للعودة بحذر

وقايةً من "كورونا" وحرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لسلامة المجتمع

أكّدت "دهانات الجزيرة" أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، مواكبةً للخطوات التي قامت بها مختلف الجهات الحكومية في المملكة للتصدي لهذا الفيروس، تلافياً لتفشيه، وسعياً للحدّ من انتشاره.

وأشادت بما توليه حكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الصحة من اهتمام ورعاية صحية منقطعة النظير لكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وبما اتخذته الوزارة من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الفيروس، حفاظاً على الصحة العامة، وفق التوجيهات السديدة لقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأشارت إلى أنها شرعت مع بداية بروز الجائحة باتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى الوعي في بيئة العمل بضرورة الوقاية من مخاطر الفيروس، وذلك من خلال نشرات توضيحية وتوعوية عبر مختلف وسائل التواصل، مع تأكيد أهمية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حرصاً على صحة كوادرها وتعزيزاً لحماية وسلامة المجتمع بأسره.

وأكّدت أنها كانت حريصة أشد الحرص على الالتزام بالتدابير الوقائية لحماية صحة عملائها وصحة عائلاتهم، لذا قامت بتطبيق إجراءات سلامة صارمة فيما يتعلق بالتحقق من درجة حرارة الموظفين يومياً، وتجهيزهم باللباس الوقائي الشامل، وتعقيم عبوات المنتجات وأدوات الدهان، والشحنات بشكل كامل قبل إرسالها للعميل مباشرة، لضمان سلامة العميل وسلامة الموظف.

واستشعاراً لجسامة المخاطر المحدقة جرّاء انتشار هذا الفيروس أوضح الأستاذ عبدالله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" بأنها منذ بداية الجائحة شكّلت فريقاً لإدارة الأزمات يعمل على مدار الساعة، ويشرف على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مبيناً أنه يُعنى حالياً بالإشراف على إجراءات "العودة بحذر" في بيئة العمل كي يستمر عطاء الشركة لكافة عملائها.

وضمن هذا الإطار بثّت "دهانات الجزيرة" فيديو على منصاتها للتواصل الاجتماعي، يلقي الضوء على ما تتخذه من إجراءات احترازية في مركزها الرئيسي ومصانعها ومرافقها للعودة للعمل بحذر، من قبيل وضع علامات التباعد الجسدي، وتعقيم المكاتب والممرات والمصاعد والمرافق، وتوفير معقمات الأيدي في جميع مواقع الشركة يومياً، وتطبيق البروتوكولات الصحية في النقل، وقياس درجة الحرارة، وتقليص عدد الركاب إلى النصف، وتصنيع المنتجات بأكثر الطرق سلامة، واستبدال بصمة اليد بالوجه، وتخفيض عدد الموظفين في المكان الواحد، واعتماد الاجتماعات عن بعد.

وأكّد الرميح أن "دهانات الجزيرة" استثمرت بنيتها التقنية عالية الأداء لاستدامة تلبية طلبات عملائها الكرام، باعتبارها أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تمارس التجارة الإلكترونية من خلال موقعها على شبكة الإنترنت بدخول الرابط https://ajp.sa/Sabq وتطبيقها على الجوال، وتحظى منتجاتها على تنوعها والتي تتجاوز 450 منتجاً بثقة واسعة ومستويات عليا من الجودة، ولديها تاريخ عريق في سوق الدهانات يمتد لأكثر من 40 عاماً.