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أمانة جدة تحدد الأحياء التي ستتم إزالتها وتطويرها

قالت إن هناك أحياء تابعة للعين العزيزية

كشفت أمانة محافظة جدة عن الأحياء التي ستتم إزالتها ومن ثم تطويرها والتي تتبع للأمانة، مشيرة أن هناك أحياء تتبع للعين العزيزية.

وكان أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، قد أكد خلال حواره مؤخرًا مع برنامج "الموقف" على قناة السعودية، أن قرار الحكومة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة لا يستهدف الشكل الجمالي والتنظيمي فقط، وإنما يهدف لاجتثاث بؤر الفساد، التي تمارَس من خلالها كل أنواع المخالفات؛ كون تلك المناطق تخلو من السعوديين، وتشهد تكدسًا لعمالة أغلبها من مخالفي أنظمة الإقامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تحدد الأحياء التي ستتم إزالتها وتطويرها
سبق

كشفت أمانة محافظة جدة عن الأحياء التي ستتم إزالتها ومن ثم تطويرها والتي تتبع للأمانة، مشيرة أن هناك أحياء تتبع للعين العزيزية.

وكان أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، قد أكد خلال حواره مؤخرًا مع برنامج "الموقف" على قناة السعودية، أن قرار الحكومة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة لا يستهدف الشكل الجمالي والتنظيمي فقط، وإنما يهدف لاجتثاث بؤر الفساد، التي تمارَس من خلالها كل أنواع المخالفات؛ كون تلك المناطق تخلو من السعوديين، وتشهد تكدسًا لعمالة أغلبها من مخالفي أنظمة الإقامة.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
05:40 PM

أمانة جدة تحدد الأحياء التي ستتم إزالتها وتطويرها

قالت إن هناك أحياء تابعة للعين العزيزية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
12,487

كشفت أمانة محافظة جدة عن الأحياء التي ستتم إزالتها ومن ثم تطويرها والتي تتبع للأمانة، مشيرة أن هناك أحياء تتبع للعين العزيزية.

وكان أمين محافظة جدة المهندس صالح التركي، قد أكد خلال حواره مؤخرًا مع برنامج "الموقف" على قناة السعودية، أن قرار الحكومة إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة لا يستهدف الشكل الجمالي والتنظيمي فقط، وإنما يهدف لاجتثاث بؤر الفساد، التي تمارَس من خلالها كل أنواع المخالفات؛ كون تلك المناطق تخلو من السعوديين، وتشهد تكدسًا لعمالة أغلبها من مخالفي أنظمة الإقامة.

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