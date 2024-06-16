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مركز صحي ميسان يحصل على اعتماد "CBAHI"

حقق المعايير الخاصة بالجودة وتوفير الخدمات

حقق مركز صحي ميسان، وهو أحد المراكز الصحية النموذجية التابعة لمستشفى ميسان العام، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأكد مدير مستشفى ميسان العام الأخصائي فهد بن سعود الحارثي، أن مركز صحي ميسان هو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في قطاع ميسان الصحي، والذي يقدم خدماته لأكثر من 6000 نسمة؛ حيث حقق جميع الاشتراطات التي تخوّله الحصول على شهادة الاعتماد ومدتها 3 سنوات من تاريخ منح شهادة الاعتماد؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المركز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، إضافة إلى كونها حافزًا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات.

ورفع "الحارثي" الشكر إلى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، على دعمه المستمر، وإلى المساعدين، وإلى كل الإدارات بصحة الطائف والفريق الداعم بالمستشفى، واختص بشكر مدير ومنسوبي مركز صحي ميسان على جهودهم التي أثمرت بهذا الإنجاز المميز.

مركز صحي ميسان شهادة الاعتماد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مركز صحي ميسان يحصل على اعتماد "CBAHI"
سبق

حقق مركز صحي ميسان، وهو أحد المراكز الصحية النموذجية التابعة لمستشفى ميسان العام، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأكد مدير مستشفى ميسان العام الأخصائي فهد بن سعود الحارثي، أن مركز صحي ميسان هو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في قطاع ميسان الصحي، والذي يقدم خدماته لأكثر من 6000 نسمة؛ حيث حقق جميع الاشتراطات التي تخوّله الحصول على شهادة الاعتماد ومدتها 3 سنوات من تاريخ منح شهادة الاعتماد؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المركز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، إضافة إلى كونها حافزًا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات.

ورفع "الحارثي" الشكر إلى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، على دعمه المستمر، وإلى المساعدين، وإلى كل الإدارات بصحة الطائف والفريق الداعم بالمستشفى، واختص بشكر مدير ومنسوبي مركز صحي ميسان على جهودهم التي أثمرت بهذا الإنجاز المميز.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:16 AM

مركز صحي ميسان يحصل على اعتماد "CBAHI"

حقق المعايير الخاصة بالجودة وتوفير الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق مركز صحي ميسان، وهو أحد المراكز الصحية النموذجية التابعة لمستشفى ميسان العام، شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "CBAHI" بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير أقصى درجات الخدمات التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وأكد مدير مستشفى ميسان العام الأخصائي فهد بن سعود الحارثي، أن مركز صحي ميسان هو أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية المتميزة في قطاع ميسان الصحي، والذي يقدم خدماته لأكثر من 6000 نسمة؛ حيث حقق جميع الاشتراطات التي تخوّله الحصول على شهادة الاعتماد ومدتها 3 سنوات من تاريخ منح شهادة الاعتماد؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المركز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، إضافة إلى كونها حافزًا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات.

ورفع "الحارثي" الشكر إلى مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، على دعمه المستمر، وإلى المساعدين، وإلى كل الإدارات بصحة الطائف والفريق الداعم بالمستشفى، واختص بشكر مدير ومنسوبي مركز صحي ميسان على جهودهم التي أثمرت بهذا الإنجاز المميز.

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