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الكويت تعلن: شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بكورونا

لیرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22

أعلن وزیر الصحة الكویتي باسل الصباح، الیوم الجمعة، شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس "كورونا" المستجد؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 22 حالة، كلهم مواطنون كويتيون.

وأضاف الوزير أنه سیتم نقل ھؤلاء الأربعة إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس؛ تمھیدًا لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین؛ طبقًا لوكالة "كونا" الرسمية.

وزیر الصحة الكویتي فيروس كورونا الجديد

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الكويت تعلن: شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بكورونا
سبق

أعلن وزیر الصحة الكویتي باسل الصباح، الیوم الجمعة، شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس "كورونا" المستجد؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 22 حالة، كلهم مواطنون كويتيون.

وأضاف الوزير أنه سیتم نقل ھؤلاء الأربعة إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس؛ تمھیدًا لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین؛ طبقًا لوكالة "كونا" الرسمية.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:24 PM

الكويت تعلن: شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بكورونا

لیرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 22

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزیر الصحة الكویتي باسل الصباح، الیوم الجمعة، شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس "كورونا" المستجد؛ لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الكويت إلى 22 حالة، كلهم مواطنون كويتيون.

وأضاف الوزير أنه سیتم نقل ھؤلاء الأربعة إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس؛ تمھیدًا لخروجھم من المستشفى خلال الیومین المقبلین؛ طبقًا لوكالة "كونا" الرسمية.

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