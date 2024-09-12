بالفيديو .. أهداف السهلاوي والهزاع وقوميز الأجمل في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة 30 والأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف كلٍ من نجم الاتفاق هزاع الهزاع ومحمد السهلاوي لاعب التعاون والفرنسي بافيتيمبي قوميز هداف الهلال .

ودأبت اللجنة على اختيار أجمل ثلاثة أهداف في كل جولة ونشرها على حساب الرابطة لاطلاع الجماهير عليها، حيث يتم اختيارها بناء على طريقة التسجيل أو أهمية الهدف.

وتختلف أهمية الهدف وجماليته بالنسبة للجماهير حسب ميولها لكن ما هو أكيد بين أهداف الجولة أن هدف محمد السهلاوي يساوي وزنه ذهبًا على اعتبار أنه أسهم في بقاء التعاون في دوري المحترفين بعد أن كان الفريق في طريقه نحو الهبوط.

ومع دخول مواجهة التعاون وضيفه الفيحاء منعطفها الأخير وبعد أن حسمت أندية الاتحاد وضمك أمر بقائها في دوري المحترفين كانت نتيجة اللقاء تشير إلى التعادل السلبي والذي يصب في مصلحة الفيحاء لكن المهاجم المخضرم أبى إلا أن ينقذ فريقه بتسجيل هدف الاطمئنان عند الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع.

أما هدف قوميز لاعب الهلال فقد سجله في مرمى الشباب مستغلاً عرضية من النجم البيروفي كاريلو ليسددها النجم الفرنسي على الطاير أخطأ حارس الشباب في التعامل معها لتفلت من يده وتتابع طريقها نحو الشباك معلنة عن ثاني أهداف اللاعب في المباراة التي انتهت بفوز الهلال (2-1) ، فيما سجل هزاع الهزاع هدفه بمرمى النصر من تصويبة جميلة مباغتة خدعت الحارس برادلي جونز قبل أن تستقر في سقف المرمى.

https://twitter.com/SPL/status/1304840968101859329