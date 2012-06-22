وزير الخارجية يلتقي مسؤولة أممية في العاصمة النمساوية

استعرضا مبادرة الرياض لإنفاذ قانون مكافحة الفساد

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC في فيينا غادة والي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة النمساوية.

وشهد اللقاء استعراض مبادرة الرياض لتأسيس شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعني بمكافحة الفساد (GlobE)، والتي تم تدشينها على هامش الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد مطلع شهر يونيو الجاري.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا.