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بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في "رجال ألمع"

خلال زيارة مفاجئة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة بالبلدية

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية رجال ألمع، للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال الزيارة المفاجئة، عددًا من منسوبي البلدية يتقدّمهم رئيس البلدية سعيد آل مصمع، لبحث سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، واطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحثّ الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، وتفقد عدد من المرافق والحدائق العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في "رجال ألمع"
سبق

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية رجال ألمع، للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال الزيارة المفاجئة، عددًا من منسوبي البلدية يتقدّمهم رئيس البلدية سعيد آل مصمع، لبحث سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، واطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحثّ الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، وتفقد عدد من المرافق والحدائق العامة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
04:49 PM

بالصور.. أمين عسير يتفقّد الخدمات المقدمة للمواطنين في "رجال ألمع"

خلال زيارة مفاجئة لبحث متطلبات المرحلة المقبلة بالبلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - رجال ألمع
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تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بلدية رجال ألمع، للوقوف على الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمستفيدين.

والتقى "الحميدي" خلال الزيارة المفاجئة، عددًا من منسوبي البلدية يتقدّمهم رئيس البلدية سعيد آل مصمع، لبحث سير العمل، ومتطلبات المرحلة المقبلة، وبرامج البلدية، لتعزيز الخدمات البلدية المقدمة من خلال تسهيلها على المراجعين؛ حرصًا منه على راحتهم وإنهاء الإجراءات المتعلقة بهم بأسرع وقت ممكن.

وناقش "الحميدي" مع رئيس البلدية سبل تعزيز العمل البلدي في نطاق خدمات البلدية، واطلع على تقرير مفصل عن جهود البلدية الذاتية.

وحثّ الموظفين على خدمة المراجعين بالشكل المطلوب وبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة خطة التحول البلدي لتحقيق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح أن خطة التحول البلدي تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتعزيز البعد الإنساني في مدن وحواضر المملكة، بما يواكب احتياجات المواطنين والمقيمين، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع البلدي.

وجاءت الجولة في إطار حرص أمين منطقة عسير، للتأكد من جودة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين بالشكل اللائق، وتفقد عدد من المرافق والحدائق العامة.

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