أسرة "المسن السلامي" تناشد المساعدة في البحث عنه

ناشدت أسرة مسن سبعيني يدعى "محمد السلامي" المساعدة في البحث عنه بعدما فقد قبل أربعة أيام من حي غليل بجدة.
وبيّن ذووه أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وطالبوا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام: 0555549415 - 0599261666 .
ناشدت أسرة مسن سبعيني يدعى "محمد السلامي" المساعدة في البحث عنه بعدما فقد قبل أربعة أيام من حي غليل بجدة.
وبيّن ذووه أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وطالبوا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام: 0555549415 - 0599261666 .مفقود جدة
ناشدت أسرة مسن سبعيني يدعى "محمد السلامي" المساعدة في البحث عنه بعدما فقد قبل أربعة أيام من حي غليل بجدة.
وبيّن ذووه أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وطالبوا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام: 0555549415 - 0599261666 .
ناشدت أسرة مسن سبعيني يدعى "محمد السلامي" المساعدة في البحث عنه بعدما فقد قبل أربعة أيام من حي غليل بجدة.
وبيّن ذووه أن مفقودهم يعاني اعتلالات نفسية، وطالبوا من يعثر عليه بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الأرقام: 0555549415 - 0599261666 .