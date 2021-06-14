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94 مليونًا.. "الحبوب" تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي

إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات وشَمِلتهم الدفعة الأولى 336

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة؛ وذلك بقيمة بلغت نحو (94.2) مليون ريال وتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ (336) مزارعًا قاموا بتوريد كمية بلغت (73.467) طنًّا.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ الموافق 4 أبريل 2021م، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (207.426) طنًّا؛ فيما قام عدد (336) مزارعًا بتوريد كمية إجمالية (73.467) طنًّا وقاموا بإغلاق حساباتهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

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94 مليونًا.. "الحبوب" تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة؛ وذلك بقيمة بلغت نحو (94.2) مليون ريال وتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ (336) مزارعًا قاموا بتوريد كمية بلغت (73.467) طنًّا.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ الموافق 4 أبريل 2021م، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (207.426) طنًّا؛ فيما قام عدد (336) مزارعًا بتوريد كمية إجمالية (73.467) طنًّا وقاموا بإغلاق حساباتهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
09:02 AM

94 مليونًا.. "الحبوب" تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي

إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات وشَمِلتهم الدفعة الأولى 336

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة؛ وذلك بقيمة بلغت نحو (94.2) مليون ريال وتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأوضح المحافظ أحمد الفارس أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ (336) مزارعًا قاموا بتوريد كمية بلغت (73.467) طنًّا.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ الموافق 4 أبريل 2021م، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (207.426) طنًّا؛ فيما قام عدد (336) مزارعًا بتوريد كمية إجمالية (73.467) طنًّا وقاموا بإغلاق حساباتهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16/ 1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح؛ وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

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