النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شجار على أولوية المرور ينتهي بحادث دهس جماعي في مصر

أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات

شهدت محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادث دهس جماعيًا في أعقاب شجار على أولوية المرور بين قائد سيارة خاصة وسائق سيارة أجرة، ما أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

ووقع الحادث مساء يوم الجمعة بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أمنية: أن شابًا كان يقود سيارة ملاكي يدعى محمد أيمن مصطفى، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مؤكدة أنه حاول الهروب بعد دهسه عددًا من المواطنين، ولكن الأهالي استطاعوا الإمساك به لحين وصول قوات الشرطة.

وأكد شهود عيان للصحيفة، أن الشاب كان قد وقع بينه وبين سائق التاكسي مشادة، حيث تم التعدي على الشاب بآلة حادة ما أدى إلى قيامه بعملية الدهس.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وعبّر مغردون عن غصبهم من الاستخفاف بحياة الآخرين بسبب "عناد" بين سائقين، وأشاروا لحوادث مشابهة.


محافظة المنوفية مصر

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. شجار على أولوية المرور ينتهي بحادث دهس جماعي في مصر
سبق

شهدت محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادث دهس جماعيًا في أعقاب شجار على أولوية المرور بين قائد سيارة خاصة وسائق سيارة أجرة، ما أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

ووقع الحادث مساء يوم الجمعة بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أمنية: أن شابًا كان يقود سيارة ملاكي يدعى محمد أيمن مصطفى، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مؤكدة أنه حاول الهروب بعد دهسه عددًا من المواطنين، ولكن الأهالي استطاعوا الإمساك به لحين وصول قوات الشرطة.

وأكد شهود عيان للصحيفة، أن الشاب كان قد وقع بينه وبين سائق التاكسي مشادة، حيث تم التعدي على الشاب بآلة حادة ما أدى إلى قيامه بعملية الدهس.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وعبّر مغردون عن غصبهم من الاستخفاف بحياة الآخرين بسبب "عناد" بين سائقين، وأشاروا لحوادث مشابهة.


19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
05:36 PM

بالفيديو.. شجار على أولوية المرور ينتهي بحادث دهس جماعي في مصر

أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,944

شهدت محافظة المنوفية، شمال العاصمة المصرية القاهرة، حادث دهس جماعيًا في أعقاب شجار على أولوية المرور بين قائد سيارة خاصة وسائق سيارة أجرة، ما أدى لإصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

ووقع الحادث مساء يوم الجمعة بأحد شوارع مدينة شبين الكوم، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أمنية: أن شابًا كان يقود سيارة ملاكي يدعى محمد أيمن مصطفى، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنوفية، مؤكدة أنه حاول الهروب بعد دهسه عددًا من المواطنين، ولكن الأهالي استطاعوا الإمساك به لحين وصول قوات الشرطة.

وأكد شهود عيان للصحيفة، أن الشاب كان قد وقع بينه وبين سائق التاكسي مشادة، حيث تم التعدي على الشاب بآلة حادة ما أدى إلى قيامه بعملية الدهس.

وحظيت الواقعة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وعبّر مغردون عن غصبهم من الاستخفاف بحياة الآخرين بسبب "عناد" بين سائقين، وأشاروا لحوادث مشابهة.


اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,013
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,060
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,480
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,114

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة