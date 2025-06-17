النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة

النيابة العامة: الحكم على 28 متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

متعثر منذ 3 سنوات.. أهالي مدركة يطالبون بإنارة الطريق الدائري

رغم الانتهاء من تركيب الأعمدة.. ومناشدات بالتدخل وحل المشكلة

لا يزال الظلام يخيم على مشروع الخط الدائري الذي يخدم أهالي 7 أحياء بمدركة بمحافظة الجموم؛ رغم سفلتة الطريق والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ سنوات.

وعلى الرغم من تكرار مناشدات الأهالي بالإنارة؛ إلا أن التعثر هو سيد الموقف حتى الآن.

وقال بعض الأهالي في شكواهم لـ"سبق": نعاني من تعثر مشروع إنارة الطريق الدائري على مدى سنوات؛ رغم تركيب أعمدة الإنارة؛ بسبب عدم تركيب العدادات وتوصيل التيار.

وأضافوا: استمر هذا الحال منذ تركيب أعمدة الإنارة لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إضاءة الطريق والأحياء المجاورة له؛ مما سبّب الكثير من الحوادث بسبب الظلام.

واختتموا حديثهم بتمنيات أن تلقى مناشداتهم تجاوبًا لدى مَن يهمه الأمر لإنهاء معاناة الأهالي وسالكي الطريق المستمرة منذ سنوات.

محافظة الجموم مشروع الخط الدائري

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
متعثر منذ 3 سنوات.. أهالي مدركة يطالبون بإنارة الطريق الدائري
سبق

لا يزال الظلام يخيم على مشروع الخط الدائري الذي يخدم أهالي 7 أحياء بمدركة بمحافظة الجموم؛ رغم سفلتة الطريق والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ سنوات.

وعلى الرغم من تكرار مناشدات الأهالي بالإنارة؛ إلا أن التعثر هو سيد الموقف حتى الآن.

وقال بعض الأهالي في شكواهم لـ"سبق": نعاني من تعثر مشروع إنارة الطريق الدائري على مدى سنوات؛ رغم تركيب أعمدة الإنارة؛ بسبب عدم تركيب العدادات وتوصيل التيار.

وأضافوا: استمر هذا الحال منذ تركيب أعمدة الإنارة لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إضاءة الطريق والأحياء المجاورة له؛ مما سبّب الكثير من الحوادث بسبب الظلام.

واختتموا حديثهم بتمنيات أن تلقى مناشداتهم تجاوبًا لدى مَن يهمه الأمر لإنهاء معاناة الأهالي وسالكي الطريق المستمرة منذ سنوات.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
01:53 PM

متعثر منذ 3 سنوات.. أهالي مدركة يطالبون بإنارة الطريق الدائري

رغم الانتهاء من تركيب الأعمدة.. ومناشدات بالتدخل وحل المشكلة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
317

لا يزال الظلام يخيم على مشروع الخط الدائري الذي يخدم أهالي 7 أحياء بمدركة بمحافظة الجموم؛ رغم سفلتة الطريق والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ سنوات.

وعلى الرغم من تكرار مناشدات الأهالي بالإنارة؛ إلا أن التعثر هو سيد الموقف حتى الآن.

وقال بعض الأهالي في شكواهم لـ"سبق": نعاني من تعثر مشروع إنارة الطريق الدائري على مدى سنوات؛ رغم تركيب أعمدة الإنارة؛ بسبب عدم تركيب العدادات وتوصيل التيار.

وأضافوا: استمر هذا الحال منذ تركيب أعمدة الإنارة لأكثر من ثلاث سنوات، ولم يتم إضاءة الطريق والأحياء المجاورة له؛ مما سبّب الكثير من الحوادث بسبب الظلام.

واختتموا حديثهم بتمنيات أن تلقى مناشداتهم تجاوبًا لدى مَن يهمه الأمر لإنهاء معاناة الأهالي وسالكي الطريق المستمرة منذ سنوات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,176
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,939
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,806
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,287

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة